“Vero sólo me ha traído bendiciones. Me las trajo con vida y me las multiplicó ya desde donde sea que esté ahora”.

Un día antes de su cumpleaños 50, Paola Rojas fue invitada a ‘Sale el Sol’ donde participó en la dinámica ‘Enfrentados’. Allí Paulina Mercado le preguntó expresamente por su amiga Verónica Toussaint, quien perdió la vida el 16 de mayo de 2024 a los 48 años.

La exconductora de ‘Qué Chulada’ ya había superado el cáncer, sin embargo, volvió y Verónica le dio batalla, pero tras tres años de lucha, falleció.

Ahora, Paola Rojas, una de sus mejores amigas, dio a conocer que le hizo una promesa de la que nadie sabía.

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“Vero sólo me ha traído bendiciones. Me las trajo con vida y me las multiplicó ya desde donde sea que esté ahora. Vero es el más hermoso ejemplo de amor por la vida”, dijo Rojas visiblemente conmovida.

Luego, manifestó que cuando siente que los problemas son más grandes o cree que sus quejas son muchas, se dice pensando en Toussaint: “Cállate estás viva. Cállate tienes salud”.

Al tiempo, contó aquella promesa que ha llevado a cabo desde que la también actriz murió.

“Ella me recuerda que hay dos vías: envejecer o morir joven. Yo a Vero le prometí, se lo prometí en su velorio… cuando me coloqué junto al féretro yo le prometí que si habían cosas que ella se había quedado con ganas de decir, que aquí estaba yo. Le ofrecí mi voz, mi comunicación y le pedí que me guiara. Qué es eso que te faltó decir que no te alcanzó el tiempo, no te alcanzó la salud”.

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Finalmente, externó que Vero se manifiesta y la cuida.