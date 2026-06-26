Wendolee, exparticipante de ‘La Academia’ FUE ATROPELLADA por accidente por una anciana y frente a sus hijos

“Sí me alcanzó a impactar el golpe a todo el cuerpo que me tronó la columna”.

La exparticipante de ‘La Academia’, Wendolee Ayala, preocupó a sus seguidores tras compartir un video en el que explica cómo estuvo a punto de vivir una tragedia. Y es que la cantante relató que caminaba con su hija cuando una mujer de la tercera edad manejaba en reversa sin advertir su presencia.

Ayala afirma que al darse cuenta que el vehículo se aproximaba no dudó en proteger a su hija, por lo que recibió todo el impacto del auto.

“Fuimos al supermercado y veníamos saliendo. Mi mamá venía adelante con mi niño en otro carrito y yo venía con mi niña y con el carrito, pero en otro lado, y mi niña venía caminando junto conmigo. Algo divino, no sé cómo llamarle, algo me avisó y volteo a ver a la señora y pensé ‘esta señora no esta muy atenta a lo que esta haciendo’. Y alcanzo a agarrar a mi niña, que fue lo primero que me cruzó por la mente y cuando voy regresando la señora se da en reversa y nos alcanza a pegar”, contó Wendolee en una entrevista para ‘De Primera Mano’.

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Luego, explicó que pudo meter el carrito del supermercado para que no les pegara, sin embargo, “sí me alcanzó a impactar el golpe a todo el cuerpo que me tronó la columna”.

La también exparticipante de ‘Soy famoso, ¡sácame de aquí!’ aseguró que “fue un golpe bastante fuerte” y ante el accidente las personas se reunieron para ver que pasaba.

¡Wendolee fue ATR0P3LLAD4 por un carro y sus hijos lo presenciaron! La cantante confiesa que fue por una señora, así reaccionó #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/DH3Nu3bzgM — De Primera Mano (@deprimeramano) June 25, 2026

“Mi mamá estaba super asustada y la señora, que era una señora adulta se bajó y la verdad es que yo sentía más pena por la señora porque no se podía controlar, estaba muy asustada”, desveló la intérprete.

También dijo estar muy agradecida de que a la señora no le haya ganado el miedo, pues “de repente a la gente que tiene este tipo de incidentes le gana el miedo y se confunde de pedales o algo, y ahí si hubiera sido una historia completamente distinta”.

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Finalmente compartió que se encuentra bien y con sus citas médicas para descartar cualquier secuela, principalmente en la columna.