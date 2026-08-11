Alessandra Rosaldo tras la muerte de su padre: “Mi familia me salvó”

Apoco más de un mes de la muerte de su padre, el reconocido productor y mánager Jaime Sánchez Rosaldo —quien falleció el pasado 8 de junio a los 84 años—, Alessandra Rosaldo ha emprendido un camino de introspección y resiliencia. Lejos de aislarse, la actriz y cantante ha decidido transformar el dolor en movimiento, refugiándose en el proyecto que comparte con su hermana Mariana: la comunidad de bienestar Método M, un espacio para conectar el ejercicio con el bienestar emocional, el cual cumple siete años y ahora evoluciona hacia el podcast y plataforma Entre hermanas.

En medio de este proceso de duelo, Alessandra reconoce que la actividad física se ha convertido en un ancla para reconectar con la vida y que Mariana ha sido un gran sostén para ella. “Ha estado ahí como terapeuta, compañera y guía en este proceso de salvarme varias veces a lo largo de la vida. En ese entonces, cuando estaba en un momento oscuro de abandono a mí misma, y ahora, en este proceso lo siento, acabo de confirmar cómo el ejercicio y el movimiento sanan el corazón y el alma, y hacerlo en comunidad es todavía mejor”.

El proyecto, que nació hace siete años como una plataforma de ejercicios, se ha consolidado como un estilo de vida para miles de seguidores. Mariana Rosaldo, psicóloga de profesión, explica que el Método M va más allá de lo físico. “Siempre decimos que no es nada más una plataforma de movimiento, es un espacio para sanar, un espacio de comunidad. A lo largo de siete años, seguimos hablando de movernos, no solo para vernos mejor, sino para ser una versión mucho más segura, con amor propio”, señaló.

El pasado 24 de julio, que sería el cumpleaños del señor Rosaldo, representó uno de los días más álgidos para la familia. Sin embargo, las hermanas decidieron honrar su memoria con una ceremonia íntima llena de simbolismo.

“Fue un día muy difícil, pero al mismo tiempo hermoso porque hicimos una ceremonia muy bonita en la mañana; estuvimos en familia, en su casa, celebrando como a él le hubiera gustado”, relató Alessandra.

“Estar juntas, celebrar la vida y recordarnos que los que estamos vivos tenemos la responsabilidad y el privilegio de movernos”, agregó.

En este tránsito, la cantante ha encontrado un pilar indispensable en su esposo, el actor Eugenio Derbez, y en su hija Aitana. “Mi núcleo de tres — Eugenio, Aitana y yo— han estado ahí conmigo sosteniéndome, abrazándome, apapachándome y también sacándome muchas carcajadas. El duelo no es una cosa lineal, es un sube y baja constante, y contar con el amor de la gente más cercana es esencial”.

Más allá del dolor personal, Alessandra aprovechó la charla con TVyNovelas para enviar un contundente mensaje sobre la crítica constante que recibe en redes sociales, especialmente en torno a cómo está viviendo su proceso de luto.

“Esa parte a mí me cuesta mucho trabajo: el juicio constante de la gente que pregunta: ‘¿por qué no estás en tu casa llorando? o ¿por qué vas a ver un concierto?’. Porque es una manera de honrar la vida de mi papá”, expresó con firmeza. “Cada quien vive su proceso de una forma diferente y no podemos juzgar a nadie, porque nadie sabe lo que el otro está pasando. Todo el mundo viene cargando una mochila diferente y hay que aprender a respetarnos con más empatía y compasión”.

En esa misma línea, la artista se pronunció sobre el acoso corporal en el entorno digital. “Me encanta que hoy todos tengamos voz, pero lo que no está tan padre es que las redes sociales parezcan un basurero emocional. Todo el mundo critica, juzga y opina feo, y sobre todo opinar de los cuerpos de las demás, y además entre mujeres, no está padre”, sentenció.

Finalmente, Mariana Rosaldo invitó a la audiencia a cambiar la perspectiva sobre el ejercicio. “Damos por hecho que estamos vivos y que tenemos salud. No tenemos que tener a un familiar enfermo para recordar que el movimiento es un privilegio. En lugar de decir: ‘tengo que ir a clase’ con pesar, pensemos que tenemos la fortuna de poder hacerlo”, concluyó.

