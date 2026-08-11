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Reabren PERITAJE a 20 años del as3sin4to de Valentín Elizalde: ¿’Tano’ estaba en la camioneta?

Un nuevo análisis podría cambiar lo que se conoce del caso.

Agosto 11, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Valentín y Tano Elizalde. Foto: Instagram @reporteciudadanonoticias

Peritaje sobre el asesinato de Valentín Elizalde se hará público sólo si sus hijas aceptan.

“Después con el tiempo, pues te entran dudas, porque hay tantas versiones y ahí ves el peritaje y ves lo más acertado a lo que pasó realmente”.

El próximo 25 de noviembre se cumplen 20 años del asesinato de Valentín Elizalde y un nuevo peritaje podría cambiar lo que conocemos del caso. El informe, localizado recientemente por la madre del intérprete, permanece bajo resguardo de sus hijas y ellas decidirán si lo entregan a las autoridades, según dio a conocer ‘Ventaneando’.

El expediente ha sido resguardado por la familia durante muchos años.

“El peritaje es el único que hay, desgraciadamente cuando pasó todo esto, por el miedo que traía tanto mi madre como mi familia, se agarró todo y se guardó”, aseguraron Francisco ‘El Gallo’ y Jesús ‘El Flaco’ Elizalde.

TE RECOMENDAMOS: Tano Elizalde manda mensaje a quienes LO ACUSAN por la muerte de Valentín Elizalde

Los hermanos de ‘El Gallo de Oro’ confirmaron que lo que está escrito en los documentos sólo es conocido por el entorno familiar y que respetan la voluntad de sus sobrinas sobre hacerlo público.

“Después con el tiempo, pues te entran dudas, porque hay tantas versiones y ahí ves el peritaje y ves lo más acertado a lo que pasó realmente, porque es gente experta y profesional de los que se dedican a esto”, dijeron sobre las implicaciones.

Al tiempo, los Elizalde admitieron que, aunque se conocen muchos detalles del crimen, no divulgarán otros hallazgos técnicos hasta que se resuelva su estatus legal.

“La decisión de presentarlo ante las autoridades corresponde a mis sobrinas, y nosotros lo respetamos”, reiteraron.

En tanto, sobre el documento que no fue integrado formalmente a la investigación, el programa de espectáculos difundió la versión sobre la posible presencia de Fausto ‘Tano’ Elizalde, primo de Valentín, dentro de la camioneta en el momento de la agresión. Según la emisión liderada por Pati Chapoy, el nuevo análisis pondría en duda que ‘Tano’ estuviera a bordo del vehículo.

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NO TE VAYAS SIN LEER: Mamá de Valentín Elizalde hace revelación que incriminaría más a su primo ‘Tano’

La información, sin embargo, todavía no representa una conclusión oficial de las autoridades.

Valentín Elizalde Tano Elizalde
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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