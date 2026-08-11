Ninel también estaba en Colombia y narra que terremoto FUE “TERRORÍFICO” en el piso 14: “me metí bajo una mesa”

“Ya me quiero regresar a mi casa, de verdad, qué susto (...) No tienen ni idea, es de los momentos más horribles de mi vida”.

Ninel Conde al igual que Aylín Mujica es parte del elenco de la nueva temporada de ‘Top Chef VIP’, misma que se graba en Colombia, por ello ambas actrices tuvieron que enfrentar el terremoto que sacudió al país.

A diferencia de Laura Flores, quien se encontraba en el Aeropuerto de El Dorado mientras acompañaba en una escala a su hija, Conde y Mujica estaban en un edificio, en el piso 14, cuando se comenzó a sentir el terrible movimiento telúrico.

El sismo tomó por sorpresa al ‘Bombón Asesino’, quien acostumbrada a los protocolos mexicanos ante un fenómeno natural de ese tipo sabía que hacer, pero no en Colombia, donde no están preparados ante la casi inexistente posibilidad de que ocurran terremotos.

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La famosa narró cómo tuvo que buscar un sitio para protegerse del sismo que duró cerca de dos minutos. Contó que después de salir de su habitación, intentó comunicarse con sus familiares y luego regresó al hotel para resguardarse.

En un video que colgó en sus redes sociales narró lo que pasó: “Buenos y terroríficos días, hoy nos despertó un sismo horrible, no tienen idea del susto que me dio. No sé qué hacer, estábamos en un piso 14 en un hotel y duró muchísimo, me salí, marqué a casa, me regresé a esconder”.

@ninelconde Un terremoto de magnitud 6.6 – 7.4 sacudió a Colombia a las 7:34 a.m. de este 10 de agosto. El epicentro fue en San José del Palmar (Chocó), a 96 km de profundidad. Gracias a Dios yo estoy bien , solo fue el susto … oremos por nuestros hermanos .. de verdad no saben el susto 🙌🏻 🇨🇴 #colombia ♬ sonido original - Ninel Conde

Ninel agradeció los mensajes y llamadas de quienes buscaban saber si se encontraba bien y confirmó que estaba salvo aunque todavía afectada por lo ocurrido.

Y desveló que ha vivido otros sismos, pero ninguno como éste. “Es de los terremotos más espantosos y de los más feos, terribles. El más fuerte y largo que viví”.

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La experiencia fue suficiente para que la actriz manifestara sus deseos de salir de Bogotá: “Fue mi despertar y mis buenos días, ya me quiero regresar a mi casa, de verdad, qué susto (...) No tienen ni idea, es de los momentos más horribles de mi vida”, contó la exparticipante de ‘La Casa De Los Famosos México’.