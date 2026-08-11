¡Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya se casaron tras una década de novios!

La historia de amor que suma diez años de noviazgo, uno de compromiso y cinco hijos, culminó en boda: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya son marido y mujer.
La boda secreta fue confirmada por el futbolista, quien compartió una fotografía sosteniendo la mano de su amada, ya con sus anillos de matrimonio.
Cristiano anotó sus iniciales con un corazón en medio, lo que terminó por saldar la noticia. Según primeros reportes, la boda fue “íntima y privada” en una ceremonia civil en Cascais, Portugal.
El representante de Cristiano Ronaldo confirmó a Daily Mail que “fue un momento privado e íntimo al que asistieron sus cinco hijos”.
¿Cuánto costó el anillo de compromiso?
En la revista ELLE, Georgina Rodríguez compartió que el anillo de compromiso vale más de 3 millones de dólares.
“Es lo mínimo que podía ofrecerme después de diez años de espera (risas). La verdad es que, cuando me propuso matrimonio, era lo último que tenía en mente”, dijo la modelo que ahora es esposa del astro futbolero.