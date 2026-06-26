Muere animador mexicano de “Spider-Verse": Fue a Francia a presentar su cómic y lo arrolló un tren

“Esta es mi verdadera pasión”, dice Luis de la Rosa en uno de sus últimos videos publicados en su cuenta de Instagram.

El animador mexicano tenía un gran prestigio por su trabajo en proyectos como Spider-Verse y Space Jam Legacy pero su mayor sueño era concretar Ash Rider, un cómic animado multimedia que contaba la historia de una migrante legal que busca la tierra prometida pero termina atrapada en un mundo que la persigue. Todo eso en un contexto futurista.

Ese sueño se ha truncado de manera trágica este 25 de junio en Annecy, una ciudad al sur de Francia, muy cerca de los Alpes.

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¿Cómo murió Luis de la Rosa, el animador mexicano de Space Jam?

Luis había viajado hasta allá para presentar un primer adelanto de Ash Rider: una animación de introducción que mostraba las características del personaje y el mundo en el que se desarrollaría.

Por tanto, la noticia de su muerte y las circunstancias en que ocurrió resultaron trágicas y dramáticas.

El periódico Le Dauphiné libéré informó en su sitio digital sobre la muerte de Luis de la Rosa la noche de este 25 de junio.

“Un trágico accidente ocurrió entre un tren y un peatón en el centro de Annecy. Un hombre de unos treinta años perdió la vida el miércoles 24 de junio por la noche en las vías del tren que discurren junto a la Avenida de Brogny, a pesar de que la zona estaba vallada y cerrada al público. El maquinista dio la alarma alrededor de las 20:00 horas”, se lee en la nota.

La periodista Gaby Meza confirmó que el hombre del que se habla en la nota era Luis de la Rosa.

“El animador sonorense Luis de la Rosa falleció a los 34 años tras sufrir un accidente en Francia tras asistir al festival de Animación Annecy. De la Rosa trabajó en diversos proyectos, entre ellos en Spider-Man: Across The SpiderVerse, My Little Pony, Space Jam”.

TRISTE NOTICIA 💔 El animador sonorense, LUIS DE LA ROSA, falleció a los 34 años tras sufrir un accidente en Francia tras asistir al festival de Animación Annecy.



De la Rosa trabajó en diversos proyectos, entre ellos en Spider-Man: Across The SpiderVerse, My Little Pony, Space… pic.twitter.com/qnWv9HUzxg — Gaby Meza 🍿 (@GabyMeza8) June 26, 2026

De acuerdo con la versión recogida por el diario de los primeros reportes policíacos la tragedia tuvo lugar cerca de la avenida Aristide-Briand.

“Según la información que tenemos, el joven caminaba por las vías del tren cuando fue atropellado y arrastrado varios metros. El conductor del Léman Express lo vio al borde de las vías e hizo sonar la bocina para advertirle de su presencia”.

Descanse en paz Luis de la Rosa.