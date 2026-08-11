“Injusto y humillante": Público así califica al Exilio de La Casa de los Famosos México

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México agregó una nueva modalidad: El Exilio. Ya avisaron que fue por única ocasión, y las únicas que lo padecieron fueron las dos primeras eliminadas de la competencia 2026: Mariana Ochoa y Ximena Herrera.

Ambas tuvieron que convivir en condiciones extremas durante dos días, con la promesa de que el público votará para que una de ellas vuelva a la competencia de La Casa de los Famosos México. Este retorno se dará luego de que Fede Vigevani salga del concurso, tras culiminar su faceta de infiltrado.

Será la noche del 11 de agosto cuando se defina si Mariana o Ximena vuelvan a la competencia. Pero mientras tanto, tuvieron que soportar el encierro, compartir una sola cama, compartir un baño reducido y bañarse con agua fría en la intemperie.

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El público calificó de injusto que solo ellas sufran de esas condiciones. “Es totalmente injusto para cualquiera de las dos estar ahí si a final de cuentas una se va terminar yendo djdjs pobrecitas”.

Es totalmente injusto para cualquiera de las dos estar ahí si a final de cuentas una se va terminar yendo djdjs pobrecitas 😭#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/1kBqAPG7RH — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) August 11, 2026

Aunque también hubo quienes lo tomaron con humor y publicaron memes:

Yo en el Airbnb que coticé a 200 pesos pero cerca del centro #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/AVXE0Cg1gP — Liz 🪐 (@biyindrunk) August 11, 2026

Hasta periodistas como Ernesto Buitrón criticaron las condiciones de El Exilio...

“El mensaje visual que llega es que si te portaste mal, tienes que vivir como los pobres. Es una desconexión total”.

🏚️ "No sé a quién se le ocurrió, pero creo que hay una desconexión social": Ernesto Buitrón (@ERNESTOBUITRON) cuestiona el espacio llamado “Exilio” de LCDLF y critica el concepto elegido por la producción. 📺 #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/c6n7oDIKC0 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) August 11, 2026

El exilio tuvo una ventaja

Mientras preparaban el desayuno, Mariana y Ximena escucharon a lo lejos las porras a Mariana y se sorprendieron rápidamente. Esto no es posible desde La Casa, donde La Jefa sube el volumen de la música o pide a los habitantes que se metan a la sala.