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“Injusto y humillante": Público así califica al Exilio de La Casa de los Famosos México

Las reacciones por esta nueva modalidad no se dejaron esperar

Agosto 11, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Ximena Herrera y Mariana Ochoa en El Exilio

La Casa de los Famosos México

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México agregó una nueva modalidad: El Exilio. Ya avisaron que fue por única ocasión, y las únicas que lo padecieron fueron las dos primeras eliminadas de la competencia 2026: Mariana Ochoa y Ximena Herrera.

Ambas tuvieron que convivir en condiciones extremas durante dos días, con la promesa de que el público votará para que una de ellas vuelva a la competencia de La Casa de los Famosos México. Este retorno se dará luego de que Fede Vigevani salga del concurso, tras culiminar su faceta de infiltrado.

Será la noche del 11 de agosto cuando se defina si Mariana o Ximena vuelvan a la competencia. Pero mientras tanto, tuvieron que soportar el encierro, compartir una sola cama, compartir un baño reducido y bañarse con agua fría en la intemperie.
VOTA AQUÍ por Ximena o Mariana

El público calificó de injusto que solo ellas sufran de esas condiciones. “Es totalmente injusto para cualquiera de las dos estar ahí si a final de cuentas una se va terminar yendo djdjs pobrecitas”.

Aunque también hubo quienes lo tomaron con humor y publicaron memes:

Hasta periodistas como Ernesto Buitrón criticaron las condiciones de El Exilio...

“El mensaje visual que llega es que si te portaste mal, tienes que vivir como los pobres. Es una desconexión total”.

El exilio tuvo una ventaja

Mientras preparaban el desayuno, Mariana y Ximena escucharon a lo lejos las porras a Mariana y se sorprendieron rápidamente. Esto no es posible desde La Casa, donde La Jefa sube el volumen de la música o pide a los habitantes que se metan a la sala.

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MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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