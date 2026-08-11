‘Pato’ Zambrano es acusado de DESPOJO ILEGAL de un inmueble y hunde a sus cómplices para salvarse

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) dio a conocer que continúa abierta la carpeta de investigación en el caso de un presunto despojo ilegal cometido por el excandidato a la alcaldía de Monterrey, Patricio Zambrano.

Tras la detención de tres personas involucradas se solicitó una orden de aprehensión en contra de ‘Pato’.

El caso ganó popularidad tras la difusión de un video en redes sociales donde se observa a varias personas impedir el acceso a la aparente dueña de una vivienda en Apodaca, Nuevo León. Entre empujones e insultos, los involucrados formaron una barrera humana para evitar que la mujer ingresara a su domicilio.

Tras los hechos, las autoridades detuvieron a Jorge ’N’, quien se identificaba como presidente de una supuesta Comisión Internacional de Derechos Humanos y Procesos Judiciales, misma que fue desmentida por la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León.

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Además de Jorge ’N’, también fue detenida Adriana ’N’ y Dominga ’N’, presuntamente relacionadas al despojo ilegal. Según las investigaciones, la propiedad había sido vendida años atrás, sin embargo, fue ocupada aprovechando la ausencia de la propietaria.

Los implicados utilizaban insignias falsas y logotipos oficiales del Poder Judicial y de la Fiscalía de Nuevo León para aparentar funciones legales, lo que agrava la investigación.

Cabe señalar que Jorge ’N’, quien fue sentenciado por el delito de despojo de inmuebles, anteriormente se desempeñaba como asesor jurídico de Patricio Zambrano.

‘Pato’ rindió su testimonio y había obtenido un beneficio por colaborar con las autoridades. El fiscal general explicó que los dichos de Zambrano fueron determinantes para que obtuviera una sentencia condenatoria contra los imputados. Sin embargo, se solicitó una audiencia en la que buscan imputar u vincular a proceso al exBig Brother por su probable participación en los hechos.

¿De qué acusan a ‘Pato’ Zambrano?

Fue el 17 de marzo pasado cuando el político acudió a una vivienda acompañado de su asesor jurídico y de personas que se presentaban como integrantes de una organización denominada Comisión Internacional de Derechos Humanos.

De acuerdo con las investigaciones referidas por la parte denunciante, el grupo habría encontrado el inmueble deshabitado y presuntamente rompió los candados para ingresar, acompañado de Dominga ’N’, una mujer que aseguraba ser propietaria de la vivienda.

Los hechos fueron grabados y posteriormente difundidos en redes sociales.

Tras lo ocurrido, Alejandra Rodríguez, la dueña de la casa, presentó una denuncia por presunto despojo de inmueble, argumentando que ella y su familia ocupaban legalmente la propiedad desde agosto de 2014.

La audiencia de imputación contra el ‘Pato’ Zambrano se llevará a cabo el próximo 21 de agosto.

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¿Quién es ‘Pato’ Zambrano?

Fue integrante de la primera edición de ‘Big Brother’ en México, mismo que se transmitió en 2002. Fue compañero de Azalia ‘La Negra’ y Denisse ‘La Mapacha’. El regiomontano llegó a la semifinal del reality y quedó en quinto lugar.

Tras salir del programa, se mantuvo alejado por un tiempo de la vida pública, sin embargo, volvió a la polémica por su presunta relación con Irma Serrano ‘La Tigresa’. Estuvieron juntos en diversos eventos y se especuló sobre una relación amorosa entre ambos, pese a que ella le llevaba 30 años.

Ambos desmintieron la información y ‘Pato’ la describió como una amiga “intensa y auténtica”. Desafortunadamente, su relación no termino bien, pues en 2009 ella lo demandó por abuso de confianza, asegurando que intentó vender una de sus propiedades sin su consentimiento.