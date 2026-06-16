Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Vinculan a proceso a Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, por supuesto FRAUDE de 150 millones de pesos

El conflicto surgió por su trabajo en Grupo Imagen en donde fue productor de ‘Sale el Sol’ y de Rocío Sánchez Azuara.

Junio 16, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Andres-Tovar (1).jpg

El esposo de Maite Perroni se enfrenta a una vinculación a proceso.

Instagram

“Defender tu trabajo y tus ideas no puede convertirse en un crimen”.

Andrés Tovar, el esposo de la exRBD, Maite Perroni, acapara los titulares luego de que se diera a conocer que supuestamente reclamó 150 millones de pesos a Imagen Televisión, esto tras un pleito legal.

Por ello, el productor de televisión fue vinculado a proceso por su participación en un fraude, sin embargo y de inmediato, Tovar niega haber solicitado esa cantidad y además sostuvo que en su demanda nunca fijó una cantidad específica.

“Yo no pedí un monto. En la demanda pedí que si un juez determinaba que tenía razón, determinara mediante un perito el monto a pagarme”, expresó al diario ‘El Universal’.

TE RECOMENDAMOS: Maite Perroni no regresará a RBD: Andrés Tovar denuncia abusos, robos y malos tratos

Según relató, el creador de conceptos como ‘Sale el Sol’ y de programas de Rocío Sánchez Azuara, entre otros, para Grupo Imagen, el origen del conflicto se remonta a 2024, cuando decidió demandar a la televisora luego de uno lograr un acuerdo.

“Hoy enfrento una disputa legal contra ‘Imagen Televisión’, empresa en la que creé, desarrollé y produje más de 6 mil 300 horas de programas de televisión. Durante dos años intenté arreglar las cosas mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos. Al no encontrar una solución, en 2024 decidí demandarlos por la vía civil para defender mis derechos”, explicó en un video difundido en sus redes sociales.

Tovar da cuenta que un año y dos meses después de presentar su denuncia, recibió una contra demanda penal por presunta falsedad de declaraciones y fraude procesal, lo que derivó en su reciente vinculación a proceso.

Te puede interesar:
drake bell abuso
Famosos
Caso Drake Bell: Lo investigan por EXTORSIÓN
Junio 15, 2026
 · 
Nayib Canaán
Aida-Pierce (1).jpg
Famosos
¿Héctor Parra TIENE NOVIO en la cárcel? Su ex, Aída Pierce, cuenta: “un compañero que lo haga pasar sus días”
Junio 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Jenicka-Lopez.jpg
Famosos
Jenicka, hija de Jenni Rivera, sorprende con impactante transformación tras PERDER 40 KILOS
Junio 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Julio-Camejo.jpg
Famosos
Julio Camejo confirma el EMBARAZO de Melenie: Arturo Carmona se lo comunicó: “fui el primero en saberlo”
Junio 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Gerardo-Rincon.jpg
Famosos
Abogado de hija de Carmen Salinas RETA A GOLPES a Emiliano Aguilar: “Dime dónde y ahí lo arreglamos todo”
Junio 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Aranza.jpg
Famosos
Aranza destapa que Julián Figueroa LE COQUETEÓ y la invitó a salir... ya casado con Imelda; ¿la engañó?
Junio 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
mauricio ymay ivonne montero.jpg
Famosos
Ivonne Montero le da con todo a Mauricio Ymay y reacciona a sus disculpas por criticar a manifestantes
Junio 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
papa de pablo lyle.jpg
Famosos
Muere el papá del actor Pablo Lyle, quien está en prisión y no obtuvo el permiso para salir a verlo
Junio 14, 2026
 · 
Alejandro Flores

El esposo de Perroni se pronunció sobre la resolución y aclaró que, a su juicio, la vinculación no representa una determinación sobre su responsabilidad en el caso.

“Quiero aclarar que una vinculación a proceso no es una sentencia, no significa culpabilidad y no representa una determinación definitiva de los hechos. Es únicamente un proceso legal que permite que continúe la investigación para que ambas partes presenten argumentos y pruebas ante las autoridades correspondientes”, aclaró.

NO TE VAYAS SIN LEER: Maite Perroni reacciona al embarazo de Claudia Martin, ex de su marido Andrés Tovar: ¿Le envió un consejo?

Al tiempo, el productor de televisión compartió una publicación que hizo en febrero pasado en la que se cuestiona presuntas prácticas de presión dentro de procesos judiciales, como denuncias por falsedad de declaraciones, restricciones de acceso a carpetas de investigación y órdenes de aprehensión utilizadas para forzar el desistimiento de demandas.

“Defender tu trabajo y tus ideas no puede convertirse en un crimen. Hoy soy yo; mañana puede ser cualquiera que decida defender sus derechos”, concluyó.

andrés tovar Maite Perroni Imagen Televisión No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
quien es el mejor segundo finalista.jpg
Famosos
Una cubeta y una escoba: así fue el espectáculo que impactó a todos en "¿Quién es mejor?”
Junio 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
cuarto eliminado masterchef.jpg
Famosos
El cuarto eliminado de MasterChef no estuvo a la altura del reto
Junio 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
facundo.jpg
Famosos
Facundo exhibe precios en reventa del posible quinto partido de México: “Es ridículo”
Junio 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
aaron-mercuy-oliver-tree.jpg
Famosos
Aarón Mercury lamenta entre lágrimas la muerte de Oliver Tree en accidente aéreo: “tengo que decirte GRACIAS”
Junio 14, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Agresor-sex4l.jpg
Viral
Detienen a extranjero que presuntamente abusaba sexu4lmente de un menor EN UN BALCÓN en Colombia
Vecinos, al darse cuenta, gritaban desesperadamente para alertar a la policía.
Junio 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Anne-Schedeen-ALF.jpg
Hollywood
Luto por la muerte de la mamá del extraterrestre ‘Alf’, Anne Schedeen; perdió la vida a los 77 años
La familia de la actriz reveló que “falleció en paz”.
Junio 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
XV-anos.jpg
Viral
Van 4 muertos por TEQUILA ADULTERADO en XV Años de Guanajuato; fallecen papás y hay 38 intoxicados
Una fiesta en Salamanca terminó en tragedia luego de que más de 40 invitados se intoxicaran, entre ellos la propia quinceañera.
Junio 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
bungeee mujer cae detenidos.jpg
Viral
¿Qué hicieron los empleados del bungee después de arrojar a una mujer al vacío? Ya declararon ante el juez
Los implicados en el caso de Maria Eduarda Rodrigues, de 21 años, fueron vinculados a proceso sin derecho a fianza
Junio 14, 2026
 · 
Alejandro Flores