Vinculan a proceso a Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, por supuesto FRAUDE de 150 millones de pesos

“Defender tu trabajo y tus ideas no puede convertirse en un crimen”.

Andrés Tovar, el esposo de la exRBD, Maite Perroni, acapara los titulares luego de que se diera a conocer que supuestamente reclamó 150 millones de pesos a Imagen Televisión, esto tras un pleito legal.

Por ello, el productor de televisión fue vinculado a proceso por su participación en un fraude, sin embargo y de inmediato, Tovar niega haber solicitado esa cantidad y además sostuvo que en su demanda nunca fijó una cantidad específica.

“Yo no pedí un monto. En la demanda pedí que si un juez determinaba que tenía razón, determinara mediante un perito el monto a pagarme”, expresó al diario ‘El Universal’.

TE RECOMENDAMOS: Maite Perroni no regresará a RBD: Andrés Tovar denuncia abusos, robos y malos tratos

Según relató, el creador de conceptos como ‘Sale el Sol’ y de programas de Rocío Sánchez Azuara, entre otros, para Grupo Imagen, el origen del conflicto se remonta a 2024, cuando decidió demandar a la televisora luego de uno lograr un acuerdo.

“Hoy enfrento una disputa legal contra ‘Imagen Televisión’, empresa en la que creé, desarrollé y produje más de 6 mil 300 horas de programas de televisión. Durante dos años intenté arreglar las cosas mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos. Al no encontrar una solución, en 2024 decidí demandarlos por la vía civil para defender mis derechos”, explicó en un video difundido en sus redes sociales.

Tovar da cuenta que un año y dos meses después de presentar su denuncia, recibió una contra demanda penal por presunta falsedad de declaraciones y fraude procesal, lo que derivó en su reciente vinculación a proceso.

El esposo de Perroni se pronunció sobre la resolución y aclaró que, a su juicio, la vinculación no representa una determinación sobre su responsabilidad en el caso.

“Quiero aclarar que una vinculación a proceso no es una sentencia, no significa culpabilidad y no representa una determinación definitiva de los hechos. Es únicamente un proceso legal que permite que continúe la investigación para que ambas partes presenten argumentos y pruebas ante las autoridades correspondientes”, aclaró.

NO TE VAYAS SIN LEER: Maite Perroni reacciona al embarazo de Claudia Martin, ex de su marido Andrés Tovar: ¿Le envió un consejo?

Al tiempo, el productor de televisión compartió una publicación que hizo en febrero pasado en la que se cuestiona presuntas prácticas de presión dentro de procesos judiciales, como denuncias por falsedad de declaraciones, restricciones de acceso a carpetas de investigación y órdenes de aprehensión utilizadas para forzar el desistimiento de demandas.