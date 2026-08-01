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La Casa de los Famosos está en crisis: el papel higiénico se acaba y ya no hay carne

Los habitantes se dan cuenta de que algunas cosas tienen que ser racionadas

Julio 31, 2026 • 
Alejandro Flores
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Su primera y última fiesta con 16 habitantes

Captura LCDF

“Nadie agarra carne”, anunció Yahir en la cocina cuando se dio cuenta de que no iba a alcanzar.

Por lo menos no en la manera en la que se había repartido en días anteriores: a libre demanda. A partir de este jueves, ciertos alimentos se tuvieron que racionar.
“Ya no tenemos yogur”, dijo el propio Yahir en una conversación con Yanet.
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La escasez en el baño de La Casa de los Famosos

El problema se extendió al baño cuando los habitantes se dieron cuenta de que tendrán que racionar el papel higiénico para llegar al lunes.

“Vamos a tener que usar cuatro cuadritos cada uno”, bromeó Aldo Rendón.

La crisis ha generado tensiones como la de Cynthia Klitbo, quien requiere de una dieta especial y por tanto, hay alimentos que requiere forzosamente y otros que simplemente no puede comer.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Alejandro Flores

Lo curioso es que apenas va la primera semana del reality show, en la cual no hay límite de presupuesto, es decir, que es una semana de abundancia.

A partir de la segunda semana, los habitantes solamente tendrán el presupuesto que ganen en los retos y que puede quedar reducido a la mitad.

Para su buena suerte, en la segunda semana tendrán un presupuesto completo ya que superaron la prueba del recorrido en bicicleta.

La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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