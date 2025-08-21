Maite Perroni no regresará a RBD: Andrés Tovar denuncia abusos, robos y malos tratos

Maite Perroni, estrella que marcó a una generación con RBD, no regresará al grupo. Su esposo, el productor Andrés Tovar, reveló que detrás de los escenarios existen abusos, robos y malos tratos, razones que llevaron a la actriz y cantante a decir “no” a otro reencuentro.

En un comunicado publicado a través de X, Tovar dejó clara su postura:

“Maite ama RBD, ama la música, ama a los fans… pero en un proyecto en el que haya abuso, robos y malos tratos, no va a participar, pues sus valores están por encima del dinero, así pierda un proyecto que ama y que a ella, por ser parte, le corresponde”, escribió.

“Maite ama RBD pero en un proyecto donde haya abuso, robos y malos tratos no va a participar” Andrés Tovar

Además, no dudó en lanzar dardos contra los críticos de su esposa: “NADIE MÁS FELIZ Y EXITOSO QUE TÚ TE VA A CRITICAR… Lo harán los mediocres, envidiosos, dolidos e ignorantes. Maite es Maite y ella no compite con nadie, no tiene porqué. Vamos a resultados y números para que no se sigan avergonzando a sí mismos afirmando con tal seguridad cosas que solo ocurren en sus cabezas”

En varias partes de su texto, Andrés Tovar escribió en mayúscula, lo que en internet significa que está gritando, ya que es una convención de netiqueta que equivale a un tono de voz alto y agresivo.

El mensaje también incluyó una defensa al legado de Perroni en la música y la actuación, recordando que sus canciones superan los billones de reproducciones, aun sin estrenar nuevos temas desde hace años, y que sus series en Netflix y Amazon Prime siguen entre las más vistas del catálogo.

“Entiendo que a algunos su frustración de vida, los lleve a hacer comentarios que los haga sentir moralmente superiores, pero no es así, atiendan a tiempo sus problemas de salud mental por favor”, dijo tajante.

Maite Perroni, plena en su faceta de mamá

Lejos de los reflectores, Maite ha optado por priorizar su vida personal. “Ella se ha dedicado cien por ciento a la etapa más plena de su vida: ser mamá. Somos una familia muy feliz”, agregó Tovar.

El productor también advirtió que todo lo relacionado con su vida personal, incluyendo su relación pasada, es un tema suyo, no de Perroni: “Lo que quieran de ese tema, es conmigo, no con ella”.

Y agregó: “Hablando de nosotros, porque sé que no va a faltar el tonto, lo que quieran de ese tema, es conmigo, no con ella, ella nada tuvo que ver, YO decidí terminar mi relación y mi trabajo anterior en tiempo y forma porque en ambos no se respetaron acuerdos ni era feliz, por mi propia voluntad, nada más. No hablaré más del tema porque hay una demanda en curso contra la televisora por mis derechos de autor y cientos de horas de producción que me deben y en lo otro, ya cada uno formó su familia y firmó un acuerdo de confidencialidad que ambas partes decidimos realizar”

La tormenta detrás de RBD

El “Soy Rebelde Tour 2023” fue un éxito mundial con más de 200 millones de dólares en taquilla, pero también desató tensiones internas. Trascendió que Maite, Christopher Uckermann y Christian Chávez solicitaron una auditoría por irregularidades financieras.

Incluso se canceló un documental del grupo debido a las disputas legales y acusaciones cruzadas entre los integrantes.

El mensaje de Tovar pone fin a semanas de especulaciones y deja clara la postura de Perroni: la integridad y la familia están por encima de cualquier reencuentro millonario.

El productor cerró su comunicado con una advertencia: demandas en curso en México y Brasil contra periodistas e influencers que han difamado a la pareja, asegurando que “la libertad termina donde empieza mi derecho”.