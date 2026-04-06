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Estos son los 14 hermosos bebés ‘REBELDES’: Así han formado sus familias a 20 años del éxito de la novela

El elenco del melodrama enternece las redes sociales mostrando a sus hijos.

Abril 06, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Los famosos de ‘Rebelde’ y sus familias.

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La telenovela ‘Rebelde’ producida por Pedro Damián y transmitida entre 2004 y 2006 causó furor, mismo que rompió todos los esquemas también con la banda ‘RBD’.

Los millones de fanáticos del concepto alrededor del mundo permanecen pendientes de cada uno de los integrantes y han sido testigos de su crecimiento personal y profesional, y de cómo han formado a sus propias familias.

Recientemente, Dulce María dio a luz a su segunda hija, fruto de su matrimonio con Paco Álvarez. Con la llegada de Fernanda suman 14 bebés ‘Rebeldes’. La cantante tuvo a su primera hija, María Paula, en diciembre de 2020.

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En tanto, Anahí es mamá de Manuel y Emiliano, quienes ya tienen 9 y 6 años, respectivamente. La intérprete está casada con el político Manuel Velasco.

Maite Perroni experimentó la maternidad con la llegada de Lía, a quien tuvo en mayo de 2023 con su esposo, el productor de televisión, Andrés Tovar.

Por su parte, Poncho Herrera es papá de dos niños, Daniel de 9 años y Nicolás de 5, a quienes tuvo con Diana Vázquez.

Allisson Lozz se retiró de la actuación para formar una familia junto a su esposo Eliu Gutiérrez y de su matrimonio nacieron Synney y London Rose.

Michelle Renaud es otra de las actrices de ‘Rebelde’ que acaban de tener otro bebé. La actriz de 37 años tiene 3 hijos: Marcelo, Milo y Milán, los dos últimos con el también actor Matías Novoa.

NO TE VAYAS SIN LEER: Nailea Norvind grababa ‘Rebelde’ cuando su mamá murió AHOGADA en playa de Oaxaca hace 20 años

Zoraida Gómez también ha experimentado la maternidad gracias a su hijo Maximiliano, quien ya tiene 5 años. La actriz mantiene una sólida relación con el empresario Jorge Torres.

Karla Cossío tiene a María Carla, de 10 años, a quien prefiere tener lejos del ojo público.

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Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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