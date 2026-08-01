¿Quién se salvó de la primera eliminación en La Casa de los Famosos y quiénes quedaron nominados?

Fede Vigevani, habitante infiltrado en La Casa de los Famosos 2026, comenzó la primera semana como líder.

Eso significó el privilegio de salvar a algún habitante, aunque ninguno de ellos sabe que él es un infiltrado.

De modo que para el resto de los concursantes, la dinámica de salvación sucedió este viernes 31 de julio tal y como se ha hecho en cada edición del reality show: Fede, el líder, se enfrentó a Arantza Ruiz, la retadora.

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El ganador del reto de robo de salvación entre ellos dos es el que se quedó con el privilegio de salvar a un habitante. Pero como Fede es un infiltrado, la decisión no sería suya, sino del público, que votaría si se salva a sí mismo o a alguien más.

La decisión del público fue entonces que, en caso de que Fede Vigevani ganara el reto, salvara a Memo Schutz.

El concurso que enfrentó a Fede y Arantza se llamó El Duelo: se alternaron para lanzar costalitos desde una rampa hacia una rueda giratoria con cuatro figuras de lotería: bota, herradura, botella y sombrero.

La bota y el sombrero correspondían a Arantza.

Herradura y Botella eran de Fede.

Cada uno de los concursantes tenía que reunir tres costales en sus dos figuras.

Al final Arantza lo logró: le robó la salvación a Fede Vigevani.

Momentos después, Arantza tomó la decisión de salvarse a sí misma.

Los nominados de la primera semana de La Casa de los Famosos

De modo que la placa de nominados de esta primera semana quedó integrada por:

