Mariana Ochoa padece una “penosa” enfermedad que casi la deja fuera de LCDF: “Se hacen globos y explotan”

Mariana Ochoa no sabe si agarró el bicho durante un viaje a Europa, lo cierto es que al regresar comenzó a padecer los síntomas de una enfermedad que la puso al límite de sus fuerzas.

La cantante y actriz actualmente está en La Casa de los Famosos, donde está nominada en esta primera semana.

En la cena con el resto de habitantes que están en esa misma situación, Ochoa reveló que la enfermedad fue tan grave y vergonzosa que casi cancela su participación en el reality show.

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La ex integrante de OV7 se fue de viaje con sus hijos durante el verano para recorrer Madrid, Barcelona y París en tren.

Todo iba bien hasta que al volver a México notó algo raro en su sistema digestivo: excesos de pedos.

“Yo nunca he sido de tener gases pero iba al baño y tenía gases y no podía...”.

¿Qué enfermedad tiene Mariana Ochoa dentro de La Casa de los Famosos?

Mariana Ochoa consultó varios médicos en busca de un diagnóstico y finalmente le dijeron que tenía divertículos.

El Departamento de Digestivo de la Universidad de Navarra señala:

“Los divertículos intestinales son pequeñas bolsas o sáculos que protruyen desde la luz del intestino hacia el exterior de éste. El lugar donde se encuentran con mayor frecuencia es en una zona del colon izquierdo llamada sigma”.

En palabras de Mariana Ochoa: “te salen granitos en el intestino y se hacen globos y explotan”.

La cantante narra que tuvo que medicarse para controlarlos mientras está en La Casa de los Famosos.

