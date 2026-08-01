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Ernesto D’Alessio se transforma en drag queen: así luce para su estreno en Mentiras

El cantante interpreta una de las canciones más famosas de su madre, Lupita D’Alessio

Julio 31, 2026 • 
Alejandro Flores
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Ernesto D’Alessio

Instagram

Ernesto D’Alessio aparece en el escenario al final de la obra para interpretar una canción de su madre, Lupita D’Alessio.

Y no cualquiera, sino precisamente “La leona dormida”, la que le dio a la cantante su apodo más popular y exitoso.
Pero la aparición de Ernesto en esta escena final de la obra musical “Mentiras” impacta no solamente por la referencia de Lupita, también por su imagen.
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Un Emmanuel Mijares drag queen

El cantante está en la versión “drag queen” de este montaje, por lo que aparece con un vestido rojo precioso.
Se trata de un atuendo en una sola pieza, con la parte superior ajustada al pecho y decorada con lentejuelas que le dan un brillo especial. La parte de abajo es totalmente de inspiración flamenca: tiene una enorme caída hacia atrás, con capas de tul volantes.

En una primera función para invitados especiales, Ernesto D’Alessio lució su voz educada, la misma que le hizo ganar elogios en el reciente programa “Juego de voces”.

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Alejandro Flores

Un video publicado en su perfil de Instagram lo muestra desde el momento en que entona la frase final de “Leona dormida” para luego agradecer los aplausos y ovaciones.

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Ernesto D’Alessio

Instagram

El estreno oficial de Ernesto, quien interpreta a Emmanuel Mijares, y con venta de boletos al público es el 8 de agosto. La función es en el Teatro Aldama.

ernesto dalessio Mentiras el musical drag queen
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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