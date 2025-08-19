Maite Perroni reacciona al embarazo de Claudia Martin, ex de su marido Andrés Tovar: ¿Le envió un consejo?

A poco de haberse casado, y a medio año de confirmar su romance, Claudia Martin y Carlos Said anunciaron su embarazo, por lo que fue inevitable que el tema surgiera al ver al exmarido de la actriz.

Se trata del productor televisivo Andrés Tovar, quien ahora está casado con Maite Perroni y tienen a una hija en común.

Al llegar al aeropuerto, no escaparon de cuestionamientos de la prensa, y sus declaraciones fueron difundidas por Despierta América.

“¿Algún consejo para Claudia Martín ahora que va a ser mamá?”, le preguntó la reportera a Maite Perroni, quien respondió rápidamente:

“Pues no, ninguno, que sean muy felices”, dijo Perroni.

El que sí se detuvo a responder ante las cámaras fue Andrés Tovar, por lo que se manifestó sobre la nueva etapa de su expareja:

“No tengo nada que aconsejarle, pero sí desearle toda la felicidad del mundo, por supuesto”.

Negó que le sorprendiera el embarazo de Claudia con Carlos Said, y reflexionó: “Es algo… el ser humano siempre va a estar en búsqueda de la felicidad y es importante (que) cada quien, con su cada cual, que sean muy felices siempre”,

¿Maite Perroni volverá a ser mamá?

Por su parte, Andrés Tovar insistió: “Yo estoy disfrutando esta etapa de vida, de papá, de esposo, con mi familia, que soy el hombre más feliz del mundo y así le deseo a ella también, para ella y para todos”, agregó.

El productor también fue cuestionado al respecto de si tendrá más bebés con la ex RBD, por lo que resolvió:

“Si Dios nos da la bendición de ser papás nuevamente, nos va a dar mucho gusto. Y si no, con Lía, nuestra hija, vamos a ser muy felices”.

La entrevista está en el minuto 13:15 del siguiente video:

La boda exprés y embarazo de Carlos Said con Claudia Martin

Claudia Martín y Carlos Said se conocieron mientras trabajaban en Televisa. Sin embargo, fue este 2025, durante las grabaciones de la telenovela Juegos de amor y poder, cuando el vínculo creció y confirmaron el romance. Medio año después, ya están casados y esperan bebé.

Tras poco más de un mes de su boda, y luego de solo seis meses juntos oficialmente, ya se confirmó la noticia del embarazo de la actriz con su esposo Carlos Said.

Con imágenes muy sensuales y románticas, la pareja se quitó la ropa para posar ya con el abultado vientre de Claudia Martin.