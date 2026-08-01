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Luis Miguel se transforma: cambia de look tras los problemas cardíacos que lo tuvieron en el hospital

La salud del cantante todavía es un misterio pero él reaparece en sus redes sociales con una figura impactante

Julio 31, 2026 • 
Alejandro Flores
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Luis Miguel

Getty Images

Luis Miguel reaparece públicamente y se hace viral.

A dos meses de que se dio a conocer la noticia de que estuvo en el hospital para presuntamente ser sometido por lo menos a una cirugía, probablemente del corazón, el cantante publicó en su cuenta de Instagram una foto para hacer un anuncio comercial de su nueva campaña publicitaria.
Su estancia en el hospital no fue confirmada por él pero el noticiario “El Gordo y La Flaca” documentó durante casi un mes datos que parecen irrefutables: se registró en un hospital de Nueva York bajo el apellido materno e incluso se obtuvo el testimonio de una recepcionista que confirmó que el cantante estuvo al menos una semana en dos pisos diferentes de ese nosocomio.
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Sin embargo, como cada vez que surge una historia sobre su vida personal, Luis Miguel se ha mantenido en silencio y la verdad sobre su salud es un misterio.

Hace tres semanas, el reportero Ernesto Buitrón persiguió la pista de Luis Miguel en la Ciudad de México, en donde habría estado para grabar un anuncio comercial.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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La nueva imagen de Luis Miguel

No se tiene la certeza de que sea el mismo que ahora se publica en el perfil de Instagram del Sol de México pero es indudable que tiene una nueva imagen, la cual puedes ver en este enlace.
Con el cabello marcadamente en tono rubio, aparece con la piel del rostro con un bronceado perfecto y vestido con una camisa color hueso que resalta su buena figura.
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La respuesta a la publicación ha sido apabullante. No sólo sus fans han escrito mensajes de amor y apoyo, también se pueden leer los de algunos influencers y creadores de contenido que manifiestan su admiración por el cantante.

luis miguel
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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