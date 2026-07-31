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¿Cómo y dónde VOTAR en La Casa de los Famosos México 2026? Te explicamos el paso a paso

La cuarta temporada comenzó con un grupo de habitantes diferentes... ¿Quién es el favorito?

Julio 31, 2026 • 
MrPepe Rivero
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La Casa de los Famosos México

FB/lcdlfm

Las votaciones semanales por las y los nominados de La Casa de los Famosos México ya comenzaron tras la primera gala de nominaciones de la cuarta temporada. El público tiene el poder de elegir a quien salvar cada semana y decidir quién abandona la competencia.

En el reality show que comenzó el domingo 26 de julio tiene 18 habitantes, aunque uno es cómplice del público: Fede Vigevani.

El público tiene la última palabra, pues los votos son positivos. Es decir, debes votar por aquella persona que quieres que siga dentro del reality show. La persona que tenga menos votos, es quien resulta eliminado de la competencia.

¿Cómo votar en La Casa de los Famosos 2026?

El voto es tan determinante, que significa el triunfo o derrota de cada uno de los habitantes. Así que no sueltes a tu habitante favorito.

Además, durante las transmisiones de las Pregalas, Galas y Postgalas de los jueves, viernes y domingo transmitidas por Las Estrellas, Canal 5 y ViX aparecerán códigos QR, los cuales deberás escanear con tu celular para poder votar.

Recuerda que está permitido votar una vez. Pero si tienes una cuenta de ViX podrás votar hasta 10 veces por día.

¡Vota durante las galas para las dinámicas!

Este 2026, la cuarta temporada integró su canal de WhatsApp para que el público tenga decisión instantánea en dinámicas en vivo.

Ya sea para decidir qué habitante sube a la suite, o qué retos debe cumplir Fede Vigevani, el público puede participar.

Escanea el código en pantalla durante las galas, o da clic en el enlace para unirte al canal de WhatsApp.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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