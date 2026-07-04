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Arturo López Gavito señala el peor error de MasterChef: “La gente está cansada de esas payasadas”

El ganador del segundo lugar de MasterChef Celebrity en 2022 le dijo sus verdades a los concursantes actuales

Julio 03, 2026 • 
Alejandro Flores
arturo lopez gavito masterchef.jpg

Arturo López Gavito

Captura Youtube MasterChef

El formato de reality show 24/7 ha significado una polémica interminable para MasterChef.

Las críticas señalan que al mostrar a los cocineros en el encierro, se ha dado prioridad a la “generación de contenido” en vez de centrarse en aprender a cocinar.
En el mundo de los relities, generar contenido se refiere a las acciones que hacen los participantes para entretener a la audiencia: desde enamorarse dentro del reality hasta pelearse con sus rivales.
Para Arturo López Gavito, los cocineros de MasterChef están cometiendo un error craso: creer que están en un reality de creación de contenido como La Granja o La Casa de los Famosos.

“No aprovechan sus clases de cocina porque no es su prioridad, están aquí de paso.ellos están generando contenido en vez de dedicarse a cocinar”.

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La autoridad de López Gavito en MasterChef

López Gavito participó en MasterChef Celebrity de 2022 y logró llegar hasta la final, ganando el segundo lugar.
Se entiende pues que sabe de lo que habla.

“Cuando tienes juventud, no entiendes bien por qué estás en el proyecto; de pronto crees que lo que tienes que hacer es hablar y decir para generar contenido. Cuando tienes un proyecto como La Granja o La casa de los famosos, pues sí generas contenido y entre mas estúpido, mejor. Pero en MasterChef debes entender que si por algo te va admirar la gente es por tu cocina”.

De acuerdo con la opinión de López Gavito, las actitudes de algunos cocineros que le han faltado al respeto a sus maestros e incluso a la conductora Claudia Lizaldi, son inaceptables.

“MasterChef es un formato donde gana el que entiende cuales son sus prioridades. Hay quien cree que es lucirse o generar octenido a través de los chismes... pero la gente ya está cansada de ver esas payasadas. Cuando tienen su prioridad en superarse e él o ella misma, entonces llegan a la final”

Masterchef México Arturo López Gavito
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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