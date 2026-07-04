Mhoni Vidente predice quién gana, México o Inglaterra; y le pide a la selección que ensaye los penales

Mhoni Vidente no tiene la predicción muy clara porque el partido entre México e Inglaterra se percibe como uno de los más parejos de esta eliminatoria.

La tatorista, sin embargo, igual echa las cartas y lanza su vaticinio, no solamente de cuál equipo avanzará sino dos posibles marcadores.

La primera opción es que México gana de manera dramática y apretada.

“Ganamos apenas 1 a 0", dice Mhoni Vidente.

TE RECOMENDAMOS: Influencer coreana cae en la garras de una ambulancia patito y dice que la estafaron en hospital de la CDMX

¿Por qué le pide Mhoni Vidente a los mexicanos que ensayen los penales?

México ha ilusionado no solo por sus resultados, también por el funcionamiento del equipo: hasta ahora ha recibido cero goles y sus delanteros Raúl Jiménez y Julián Quiñones han afinado la puntería conforme juegan más partidos.

Pero ahora se enfrentan a Inglaterra, selección a la que México nunca ha derrotado en una competencia oficial.

Todos esos elementos influyen en la segunda predicción de Mhoni Vidente, quien tiene una recomendación importante.

“Por favor, que practiquen los penales”, dice la tarotista.

Es decir, que en este segundo vaticinio México e Inglaterra empatan durante 120 minutos de juego y deciden al ganador en penales.

Para México, la definición de eliminatorias en tandas de penales se considera una maldición que comenzó en 1986, cuando perdieron ante Alemania.

Y siguió en 1994 cuando otra vez se fueron a penales en octavos de final contra Bulgaria... y perdieron también.