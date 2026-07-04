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Telenovelas

El misterio detrás de Angélica María y el personaje con el que vuelve a Televisa luego de 13 años

La Novia de México aceptó volver a la pantalla de las telenovelas con un personaje que tiene una peculiar relación con su pasado

Julio 03, 2026 • 
Alejandro Flores
angelica maria corazon de marruecos (1).jpg

Angélica María hoy y en 1971

Televisa

Angélica María no trabajaba en Televisa desde “Qué bonito amor”, la telenovela producida por Salavador Mejía en 2013.

La cantante y actriz decidió, tras esa telenovela, acompañar a su hija a Miami, donde había comenzado una vida familiar con Otto Padrón.
La novia de México se alejó por completo de las telenovelas y se dedicó a hacer actuaciones especiales para cadenas de televisión hispanas en Estados Unidos.
A sus 81 años, sin embargo, decidió aceptar un personaje que la trae de vuelta a la pantalla de Televisa en una telenovela.
El anuncio se hizo este viernes 3 de julio en una conferencia de prensa donde la productora Rosy Ocampo confirmó la actuación especial de la actriz y cantante Angélica María en la telenovela “Corazón de Marruecos”.
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¿Por qué Angélica María aceptó volver a Televisa luego de 13 años?
El secreto está en el apellido de su personaje.

El secreto detrás del personaje de Ornela Donatti

La cantante y actriz reveló que en “Corazón de Marruecos” se llamará Ornela Donatti, lo cual la remontó hacia el pasado, específicamente hasta 1971... y no en México, sino en Roma, Italia.
Resulta que Angélica María fue pionera de las telenovelas en México y una de los primeros melodramas que protagonizó fue “Muchacha italiana viene a casarse”.
La primera secuencia de esa historia sucede en Roma, Italia, donde vemos al personaje de Angélica María cosechar algunas manzanas mientras le pide a una vecina que por favor “le eche un ojito” a su hermana que está muy enferma.

A partir de ahí se desarrolla una historia que la trae a México para un matrimonio por conveniencia que termina en tragedia... y luego tien un final feliz.
¿Y quien es este personaje? Valería ¡Donatti!
En el primer episodio de la telenovela, una voz en off narra:

"¿Quién es Valeria Donatti? Cumplirá 22 años cualquier día de estos, creo que trabaja desde niña, la miseria es muy dura y quedó uérfana desde hace años”.
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Alejandro Flores

Este es el personaje de Angélica María en “Corazón de Marruecos”

“Corazón de MarruEcos” es una telenovela que retoma una parte de la historia original de “Muchacha italiana viene a casarse” y es en esa trama donde se insertará al personaje de Angélica María.
El hecho de ponerle el mismo apellido que el personaje que hizo hace 55 años no solo es un guiño dramático, sino que estará relacionado con la historia.

“Es un personaje chiquito, pero muy importante. Estoy muy contenta y emocionada de volver a trabajar con el equipo de Rosy Ocampo”.

De acuerdo con un comunicado de Televisa, en “Corazón de Marruecos” (título provisional), Angélica María dará vida a la italiana Ornela Donatti, heredera de una importante fortuna familiar y figura distinguida en los eventos internacionales de la moda, y alta joyería.

“Ornela es inteligente, sofisticada y de un gusto excepcional, se ha dedicado a viajar por el mundo y de esta forma descubrir talento, tendencias y expresiones artísticas”.

A pesar de contar con una inmensa fortuna es una mujer sencilla, durante muchos años ha sido cliente privilegiada de la joyería Crown Enterprises, pues es invitada a conocer colecciones exclusivas antes de su lanzamiento oficial, al conocer a Yasmine (África Zavala) queda encantada por su sensibilidad como diseñadora y por la identidad cultural que imprime en sus creaciones.

angélica maría Corazón de Marruecos
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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