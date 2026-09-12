Niurka y Manelyk ignoran a Adal Ramones en vivo en La Granja VIP

La pelea de Niurka contra Manelyk González ya tuvo consecuencias y daños colaterales.

La vedette y la influencer arrastran pleitos desde hace varios años ya que han coincidido en otros proyectos, incluyendo una edición de La Casa de los Famosos en Telemundo.

Ambas se trajeron ese historial de conflictos para dirimirlos en La Granja VIP, donde son granjeras.

Desde el primer día se negaron el saludo y a lo largo de los días insisten en pelearse a la menor provocación.

TE RECOMENDAMOS: Azalia entró a La Granja con una rara enfermedad: “Me urge operarme”

La pelea en vivo

Así sucedió este 11 de septiembre, en el que tuvieron su primera discusión a gritos.

Horas más tarde, durante la transmisión de la Gala de Traición en televisión abierta, el conductor Adal Ramones quiso saber cómo fue el conflicto y si existe la posibilidad de resolverlo.

Lo que recibió fue una diatriba con gritos, sombrerazos e insultos que cruzaron Manelyk y Niurka durante casi un minuto.

Adal Ramones quiso dar por terminada la discusión pero ninguna de las dos le hizo caso.

Hasta tres veces Adal (quien recordemos que se conecta de manera remota desde el estudio y a través de una pantalla) intentó callar a las granjeras.

Como no le hicieron caso, las amenazó con nominarlas. Pero Manelyk le rezongó: “Pues tú me preguntaste”.

Y Niurka siguió: “Mientras ella hable, yo hablo”.

Más tarde, la vedette explicó lo que sucedió, según su punto de vista:

“Yo soy prudente pero cuando me preguntaron me defendí. Me refiero a Adal”,dijo Niurka.

Dijo que desde su punto de vista, Adal quiso provocar el enfrentamiento y luego ya no supo cómo detenerlo.