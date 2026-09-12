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¿A quién traicionó María Karuna en La Granja VIP este 11 de septiembre? Hay nuevos nominados

También hubo una traición de Julio Camejo

Septiembre 11, 2026 • 
Alejandro Flores
salvacion traición la granja vip.jpg

La primera salvación de La Granja VIP

Captura LGV

Maria Karuna ganó esta primera semana el poder de la traición.

La bailarina estaba nominada pero este jueves obtuvo este poder que le da un doble beneficio: salvar a uno de los nominados y en su lugar condenar a otro de los granjeros.
Además, por el simple hecho de haber ganado el reto, se salvó a ella misma.
De modo que llegó al granero para elegir si salva a Bicolor, Rafa Mercadante o Claudia Escobedo.
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¿A quién salvó María Karuna?

Mercadante se ha convertido en el enemigo favorito de los granjeros, que lo catalogan incluso como insoportable; mientras que Bicolor es muy criticado por sus arranques emocionales y su constante flojera.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Mónica Escobedo, por su parte, parece estar en el equipo de Niurka, lo que la pone en contra de Manelyk y Kunno.
María Karuna, ante este panorama, decidió primero NO salvar a Kevin Bicolor, es decir, que el comediante regio sigue nominado.

Karuna decidió entonces salvar a Mónica, por lo que Rafa se quedó nominado junto con Bicolor.
Al ejercer su segundo beneficio, el de la traición, María Karuna eligió a Manelyk, quien está ahora nominada.
Además, la producción agregó otro elemento a la dinámica de salvación: dos pajaritos de la suerte que sacaron mensajes que modifican la decisión de Karuna.
“Traición del Capataz”, se leía en el papelito que sacó el pajarito por lo que Julio Camejo también traicionará a alguien más.
El actor decidió entonces mandar a la placa de nominación a Coreañera.
“El público quiere entretenimiento y la que menos contenido ha dado esta semana eres tú Coreañera”.

La tabla de nominación de la primera semana queda así:
Manelyk
Rafa Mercadante
Bicolor
Coreañera

La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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