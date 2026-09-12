¿A quién traicionó María Karuna en La Granja VIP este 11 de septiembre? Hay nuevos nominados

Maria Karuna ganó esta primera semana el poder de la traición.

La bailarina estaba nominada pero este jueves obtuvo este poder que le da un doble beneficio: salvar a uno de los nominados y en su lugar condenar a otro de los granjeros.

Además, por el simple hecho de haber ganado el reto, se salvó a ella misma.

De modo que llegó al granero para elegir si salva a Bicolor, Rafa Mercadante o Claudia Escobedo.

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¿A quién salvó María Karuna?

Mercadante se ha convertido en el enemigo favorito de los granjeros, que lo catalogan incluso como insoportable; mientras que Bicolor es muy criticado por sus arranques emocionales y su constante flojera.

Mónica Escobedo, por su parte, parece estar en el equipo de Niurka, lo que la pone en contra de Manelyk y Kunno.

María Karuna, ante este panorama, decidió primero NO salvar a Kevin Bicolor, es decir, que el comediante regio sigue nominado.

Karuna decidió entonces salvar a Mónica, por lo que Rafa se quedó nominado junto con Bicolor.

Al ejercer su segundo beneficio, el de la traición, María Karuna eligió a Manelyk, quien está ahora nominada.

Además, la producción agregó otro elemento a la dinámica de salvación: dos pajaritos de la suerte que sacaron mensajes que modifican la decisión de Karuna.

“Traición del Capataz”, se leía en el papelito que sacó el pajarito por lo que Julio Camejo también traicionará a alguien más.

El actor decidió entonces mandar a la placa de nominación a Coreañera.

“El público quiere entretenimiento y la que menos contenido ha dado esta semana eres tú Coreañera”.

La tabla de nominación de la primera semana queda así:

Manelyk

Rafa Mercadante

Bicolor

Coreañera