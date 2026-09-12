Edith Márquez volvió a creer en el amor a los 50 años gracias a un “hombre que sanó mi corazón”

Edith Márquez está en un momento de estabilidad romántica que no esperaba.

“Dios me tenía preparado un regalote, de conocer a un gran compañero... pero también porque somos novios, amantes... bandidos”, dice Edith Márquez en el podcast de Mac Puente.

En su capítulo de estreno, “Tenemos que hablar” tuvo de invitada a Márquez, quien habló de su pasado en Timbiriche, de la dolorosa muerte de su hermana pero también del hombre que le ha permitido sanar su historia de amor.

Se llama Iñaki y es actualmente uno de los productores de shows en vivo más importantes de Latinoamérica.

TE RECOMENDAMOS: Azalia entró a La Granja con una rara enfermedad: “Me urge operarme”

La histotria de amor de Edith Márquez e Iñaki Marcos

Curiosamente, Edith e Iñaki se conocieron cuando eran jóvenes: ella estaba en Timbiriche y él era un ayudante de producción en los conciertos.

La vida los llevó por caminos distintos pero el destino los reúne ahora que están solteros y en la mejor edad para construir una relación estable.

"¿Sabes qué? Es a lo máximo está edad (50 años). (Iñáki y yo) Vivimos una relación, un amor totalmente diferente”, contó Edith Márquez.

La cantante explicó que en aquellos años de juventud (ella tenía 14 años y él 17) hicieron una conexión especialmente bonita.

De modo que al reencontrarse para trabajar juntos en giras en foros como el Auditorio Nacional volvieron a sentirse atraídos.

Desarrollaron un noviazgo formal, conocieron a sus respectivos hijos y se casaron hace dos años.