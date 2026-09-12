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Azalia entró a La Granja con una rara enfermedad: “Me urge operarme”

La granjera confesó a Natalia Alcocer que padece dolorosos síntomas

Septiembre 11, 2026 • 
Alejandro Flores
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Azalia Ojeda y Natalia Alcocer

Captura LGV

Azalia Ojeda es una de las que ha tomado la batuta en los pleitos dentro de la primera semana de La Granja VIP.

La pionera de los realities en México ha hecho equipo con Manelyk, Kunno e Ivonne Montero para hacer un frente común que se enfrenta a Niurka y Rafa Mercadante.
Azalia tiene una historia larga en el mundo de las celebridades: tras su participación en dos ediciones de Big Brother, protagonizó un par de escándalos por los que llegaron a llamarla Lady Polanco.
En ese proceso de convertirse en celebridad, Azalia se operó el busto para aumentar su tamaño en 2002.
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¿De qué está enferma Azalia en La Granja VIP?

A 24 años de esa decisión, Azalia confiesa que el procedimiento estético le generó un padecimiento con el que tiene que lidiar ahora que está dentro de La Granja VIP.
Así lo confesó ella durante una conversación con Natalia Alcocer, quien también padeció la misma enfermedad.

“Se llama Síndrome de ASIA y se provoca porque tu cuerpo todo el tiempo está mandando señales de que hay algo externo que tiene que estar atacando”, dijo Alcocer.
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Natalia contó que por esa razón ella se retiró los implantes que tenía.

“Fue la mejor decisión que pude haber tomado”, dijo.

Narró que su proceso fue complejo: “me retiré los implantes y me reconstruyeron el pecho, precisamente para no caer en depresión”.
Azalia intervino entonces para contar su experiencia, en la cual no sólo ha presentado síntomas emocionales, también físicos.
“Yo también tengo implantes y me los voy a operar para retirarlos. No solo te da depresión, también te duelen las articulaciones”.

¿Qué es el síndrome de ASIA, padecimiento de Azalia Ojeda?

El síndrome de ASIA es descrito en el sitio francés Tu salud como una enfermedad rara, autoinmune e inflamatoria.

“El síndrome de ASIA puede ser causado por la exposición al organismo de sustancias adyuvantes, como silicona, aceite mineral, inyección de bioimplantes con fines estéticos, como ácido hialurónico, metacrilato, poliacrilamida, polialquilamida y metales en implantes como los utilizados en cirugía ortopédica y/o en dispositivos anticonceptivos”.

Azalia, quien lleva ya más de dos décadas con sus implantes, está ahora decidida a cambiar su vida.

“Me urge operarme”, le dijo a Natalia.


La Granja VIP Azalia Ojeda Azalia
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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