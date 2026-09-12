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AB Quintanilla dice que el dinero no le importa pero la demanda contra su hermana y mamá es por 1 mdd

El documento fue filtrado en un portal de celebridades y revela que la familia tiene un acuerdo para el manejo de la herencia de la Reina del Tex Mex

Septiembre 11, 2026 • 
Alejandro Flores
selena quintanilla ab quintanilla.jpg

Selena Quintanilla y su hermano AB

Instagram

AB Quintanilla está entre una pugna legal y el impulso por recordar con melancolía a su hermana Selena.

El cantante y compositor anunció hace un mes una demanda en contra de su hermana Suzette para pelear por la herencia de Selena.
La reina del Tex Mex murió de manera trágica hace tres décadas, cuando apenas tenia 23 años de edad. Desde entonces, la familia se había mantenido alrededor del padre, don Abraham Quintanilla, quien se hacía cargo del manejo del legado cultural y económico de la cantante.
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¿Cuál es la acusación contra Suzette Quintanilla?

Eso cambió de manera radical cuando murió Abraham: Suzette creó entonces una compañía llamada Q Producciones para hacer el trabajo que hacía su padre: manejar el dinero de Selena.
Ahí es donde, según AB, las finanzas se desordenaron. La demanda en contra de Suzette argumenta que los manejos económicos no han sido claro y por tanto, AB exige su parte de la herencia de Selena.
Así lo reveló el portal de celebridades TMZ, que tuvo acceso al documento.

Mientras se desarrolla el proceso legal, AB ha publicado sendos recuerdos con su hermana Selena.
El más reciente, un largo texto en Instagram en el que recuerda su infancia y los motivos por los que se dedica a la música.

“El dinero nunca ha sido lo que me motiva… Lo que siempre me ha motivado es el amor por la música, el amor por el arte y el amor por la gente… Quiero inspirar… Hacer que la gente sienta algo… Tocar sus corazones, de la misma manera en que la música ha tocado el mío”.

El pleito entre los hermanos salpicó también a su madre, quien ha tomado partido por Suzette, algo que AB consideró “un golpe bajo”.

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El documento al que tuvo acceso TMZ revela el monto que exige: 1 millón de dólares.
Así se lee en el portal:

En la demanda, A.B. sostiene firmemente que “tiene derecho, según el Acuerdo, a recibir la parte contractual que le corresponde de los beneficios netos derivados de las Propiedades de Entretenimiento”, los cuales insiste que superan el millón de dólares.

Lo que AB llama “Acuerdo” es un documento que, asegura él, fue firmado tras la muerte de Selena por su esposo Chris, su madre Marcella, Suzette y él mismo.

AB Quintanilla
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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