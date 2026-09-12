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Cofre de los sacrificios y quién ganó la SALVACIÓN en La Casa de los Famosos hoy 11 de septiembre

En LCDLF México las emociones siguen a flor de piel, y hasta llegó La Arrolladora Banda El Limón.

Septiembre 11, 2026 • 
MrPepe Rivero
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La Casa de los Famosos Mx

ViX

En una nueva dinámica, La Casa de los Famosos México integró el Cofre de los sacrificios. Tras ganar la moneda de oro, Gema Garoa eligió a Karina Torres para ir al confesionario.

Ahí dentro debían elegir dos sacrificios para algunos de sus habitantes, los cuales eran:

  • Yahir - No podrá participar en la compra semanal
  • Cynthia - No podrá hacer ninguna labor de limpieza
  • Ernesto - El único que podrá usar la lavadora
  • Memo - No podrá tomar siestas (sus ‘power naps’) o si no sonará una chicharra
  • Ese Pérez - Yahir lo tiene que levantar temprano para ser su coach
  • Brianda - No podrá usar máquina de peinado
  • Masad - Tiene que lavar baños y regaderas una vez al día bajo la supervisión de Cynthia
  • Gema - Tender la cama de todos los habitantes
  • Karina - Tendrá que realizar la compra semanal junto a Ese Pérez
  • Mariana - Se tiene que transformar en la maestra de música de Ese Pérez y Masad

Gema y Karina eligieron los sacrificios para Masad y Cynthia, que deberán cumplir durante las próximas 48 horas.

¿Quién ganó el duelo de salvación del 11 de septiembre?

En La Casa de los Famosos México se hizo una preliminar entre todos los habitantes rumbo al reto de salvación. Brianda es la líder de la semana, pero su inmunidad no fue directa, sino que Ese Pérez la compró en una subasta.

Tras la eliminatoria, Yahir, Mariana y Brianda llegaron al reto final. Consistía en una dinámica tipo boliche, en la que sumaban puntos por cada pelota que caía en un orificio de la plataforma durante 10 rondas.

Brianda sumó 40 puntos
Yahir sumó 100 puntos
Mariana sumó 10 puntos
Así que la persona que se robó la SALVACIÓN fue: YAHIR

Yahir dijo: “agradezco el apoyo de mis compañeros. Agradecido con Masad porque la semana pasada me sacó de la placa. Pero yo todo el tiempo he estado pensando en salvarme, hacerlo por mi hijo y mi familia; me voy a salvar yo”. YAHIR SE AUTOSALVÓ.

Cabe recordar que la placa de NOMINADOS son: Mariana Ochoa, Masad Altamimi, Gema Garoa, Brianda Deyanara, Karina Torres y Yahir.

Lo cierto es que Yahir ya estaba muy contento porque lograron ganar el reto de presupuesto semanal, por lo que tendrán el 60% del dinero para comprar alimentos la próxima semana.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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MrPepe Rivero
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