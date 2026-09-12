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Ricardo Peralta revela lo que le pasó a su mamá mientras él estaba en La Casa de los Famosos

“Nunca me lo dijeron”, cuenta el influencer al recordar lo difícil que fue esa etapa

Septiembre 12, 2026 • 
Alejandro Flores
ricardo peralta (1).jpg

Ricardo Peralta

Instagram

Ricardo Peralta asegura que está listo para una nueva funa.

El ex habitante de La Casa de los Famosos fue uno de los más perjudicados en redes sociales por su comportamiento dentro del reality show.
Se le acusó de exagerar sus actitudes y utilizar de mala manera la bandera de la diversidad sexual para enfrentar a sus rivales dentro de la Casa.
“Esa historia ya se contó”, le dijo Arath de la Torre en uno de los posicionamientos más recordados de aquella temporada de 2024.
A dos años de esa experiencia Peralta dice que ahora puede hablar de lo que sucedió y lo hizo en un podcast con Adrián Marcelo, quien también estuvo en esa edición de La Casa de los Famosos.

@vix

Muy fuerte el posicionamiento de Ricardo con Arath. 😲🔥 Arath le dijo a Ricardo: “No eres Wendy Guevara, ¡esa historia ya se contó!” 😤📢 ¿Te lo perdiste? ¡Aquí puedes verlo completo! 🎥👀 ⭐️ Suscríbete a #ViXPremium y obtén hasta 10 votos para salvar a tu famoso favorito. 📺🔥👉 ¡Suscríbete a #ViX ya *Contenido exclusivo para México y Latinoamérica #LCDLFMX

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Peralta dice que ahora entiende que una parte de ser figura pública en la actualidad es estar dispuesto a ser funado y tener enemigos.

“Y que sean enemigos genuinos, importantes”, explicó Peralta.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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¿Qué pasó con la mamá de Ricardo Peralta?

De su experiencia en aquella Casa de los Famosos, Ricardo reveló por primera vez que hubo una noticia que a pesar de ser grave, le fue ocultada.

“A mí no me lo dijeron hasta más tarde pero mi mamá casi se me va”, contó el influencer.

Adrián Marcelo compartió también que cuando salió del reality, sus hermanos inventaron una historia.

“Le dijeron a Rosa María que mi mamá había tenido un problema. No era cierto, lo hicieron para que me dejaran salir”.

La Casa de los Famosos México Ricardo Peralta
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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