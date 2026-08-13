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Verónica Castro llega a la graduación de su hijo Cristian feliz pero con oxígeno suplementario

La productora Lilia Solano, colaboradora cercana, explicó que La Vero usó el oxígeno como “medida de protección”

Agosto 12, 2026 • 
Alejandro Flores
cristian castro veronica castro graducacion oxigeno.jpg

Cristian se graduó de la prepa

Instagram El Gordo y la Flaca

Verónica Castro no cabía de felicidad por el logro de su hijo Cristian: se graduó de la preparatoria a los 51 años.

“Hay que estudiar, es la única forma de salir adelante”, dijo la cantante, actriz, leyenda de las telenovelas en Latinoamérica.
Cristian hizo la preparatoria mediante un sistema abierto y en línea, lo que le permitió al mismo tiempo estudiar, presentar exámenes y continuar con su gira de conciertos.
El cantante quiso que su mamá no solamente estuviera presente, sino que diera el discurso como madrina de generación para sus compañeros.
De modo que La Vero viajó desde Acapulco, donde actualmente reside, hasta la Ciudad de México para estar presente este miércoles 12 de agosto en la ceremonia de graduación.
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A su llegada fue captada por varios programas de televisión y canales de Youtube que la abordaron en la camioneta en la que viajó.
Aunque al principio se negó a dar declaraciones, finalmente lo hizo momento antes de entrar a la ceremonia.

La llegada de Verónica Castro

Y ahí se hizo evidente que la actriz usa oxígeno suplementario: llevaba la cánula nasal, la cual conservó incluso mientras respondía las preguntas de los reporteros.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Pero minutos después lo sintió como algo molesto por lo que decidió quitársela de un jalón y entregársela a una colaboradora que estaba a cargo de llevarla dentro del recinto donde se hizo la graduación.

Ya dentro del recinto, durante su discurso, La Vero también se auxilio con la cánula nasal.

“A mí me preguntan siempre por qué me fue bien y la diferencia entre mis compañeras y yo es que estudié, terminé una carrera y la diferencia es muy grande”.

Al final del evento, la productora Lilia Solano, quien estuvo a cargo de la llegada de Verónica al evento y es su colaboradora cercana, explicó que el oxígeno suplementario fue una medida de protección.

“Está bien de salud pero imagínense la emoción como mamá de que su hijo se recibe de prepa... pues Vero decidió traerse su oxígeno y no sentirse mal”.

Apenas en mayo pasado, Verónica Castro protagonizó un momento polémico cuando se generó un zafarrancho durante su llegada a una función de la obra de teatro “No te vayas sin decir adiós”. En esa ocasión, la actriz declaró que sufrió una hiperventilación durante el incidente.

Castro también ha lidiado con algunos problemas de salud desde hacer varios años, relacionados con dolores crónicos en espalda y cadera.
La actriz ha explicado que luego del accidente que sufrió con un elefante en la final de Big Brother en 2004, su cuerpo ha sufrido varias recaídas a lo largo de los años, empeorando su situación con el paso del tiempo.

Verónica Castro Cristian Castro
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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