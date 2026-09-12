Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Público descubre MENTIRA de Ese Pérez y su mamá con ‘triste’ historia del Capibara en La Casa de los Famosos

Un momento emotivo se convirtió en objeto de análisis de las fans de La Casa de los Famosos México.

Septiembre 11, 2026 • 
TVyNovelas
eseperez-capibara.jpg

Ese Pérez

ViX

Durante la gala del jueves 10 de septiembre, Ese Pérez vivió un emotivo momento junto a su madre, al volver a verla tras más de 40 días de encierro.

Desde la pregala, la señora apareció de sorpresa y contó que un peluche de Capibara representaba mucho para su hijo, pues “es su favorito y duerme con él”. Sin embargo, minutos más tarde, Ese Pérez dio una versión totalmente distinta, y no refirió a la misma versión de su mamá. ¿Quién mintió?

La mamá de Ese Pérez dijo sobre el peluche: “Es un juguete que le fascina desde chiquito. Es más, duerme con él. Es fanático de los Capibara”.

Pero Ese Pérez explicó en plena gala: “Es de mi hermana Jacqueline. A penas empezaba esto del dinero, y ella quería un peluche. Fue uno de los primeros regalos que le pude dar a base de los primeros ingresos que recibí”.

@karinoixconk

Ni la mamá de Gomita se atrevió a tanto 😂🦫 ¿Ustedes también se sorprendieron con la historia del capibara? 👀 #TodosAmamosLosCapibara #gomita #LCDLFMX #FYP

♬ original sound - Sa

Usuarios de TikTok resaltaron el momento emotivo. “Se inventaron una historia falsa con el ese Pérez para dar lástima y tristeza y lo quieran”, escribió Alex Reyes en la red social.

@alexreyesmillan1

Se inventaron una historia falsa con el ese Pérez para dar lástima y tristeza y lo quieran 😳😱 #Eseperez #lcdlfmx

♬ sonido original - SoyAlexReyesMilla
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

Gala-Montes.jpg
Famosos
Gala Montes manda mensaje tras su salida de LCDLF y de inmediato Nacho Cano LA SACA de ‘La Malinche’
Septiembre 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Brianda-Deyanara.jpg
Famosos
John Milton confirma que HIPNOTIZÓ A Brianda Deyanara para ganar LCDLF y publica video que lo prueba
Septiembre 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Karina-Torres.jpg
Famosos
Aparece ESPECTACULAR EN NUEVA YORK apoyando a Karina Torres en LCDLF: “Estamos contigo hoy y siempre”
Septiembre 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Poncho-Gala.jpg
Famosos
Poncho de Nigris reacciona al ingreso de Gala Montes a LCDLF: “Está a nada de un BROTE PSICÓTICO”
Septiembre 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
alexis-apio-.jpg
Famosos
Posicionamientos de la SEXTA gala de eliminación en LCDLF y el sorpresivo ingreso de Alexis Ayala y Apio Quijano
Septiembre 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Julio-Cesar-Chavez.jpg
Famosos
Julio César Chávez ingresó a ‘La Casa De Los Famosos México’ y llevó a una “NUEVA HABITANTE”
Septiembre 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

¿Quiénes está nominados y podrían salir de La Casa el domingo 13 de septiembre 2026?

En la dinámica del ‘Hospital del Terror’, los habitantes enfrentaron zombies y sustos mientras repartían sus puntos: 3 en la camilla, 2 en el asiento de odontología y 1 en rayos.

Así se definió la placa con Mariana Ochoa, Masad Altamimi, Gema Garoa, Brianda Deyanara, Karina Torres y Yahir, mientras Ese Pérez se salvó con inmunidad

Ese Perez La Casa de los Famosos México
TVyNovelas
TVyNovelas
TVyNOVELAS es la revista que todo México lee.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Guero-Castro.jpg
Famosos
Verónica Castro REGAÑA A SU HERMANO ‘El Güero’ por destapar que está mal de los pulmones y que es por fumar
Septiembre 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Joanna-Vega-Biestro-Gala.jpg
Famosos
Joanna Vega-Biestro le responde a Gala TRAS AMENAZAS de golpes y de aparecerse “en el kínder de tu hija”
Septiembre 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tristan-Gala.jpg
Famosos
Tristán, el hijo de Yahir, asegura que puede reconocer que Gala FUMA CRISTAL y no mar1hu4na como dice
Septiembre 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ale-Ley.jpg
Famosos
Alejandra Ley le PIDE MATRIMONIO a su novia Myriam Bravo y así anuncian que se casan
Septiembre 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
conductor-paralisis (1).jpg
Viral
Presentador de noticias sufre parálisis facial EN VIVO: “Tu ojo derecho no parpadea igual”
El conductor preocupó a los seguidores del canal cuando un lado de su rostro parecía estar paralizándose.
Septiembre 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tandas-Nuevo-Leon.jpg
Viral
Mujer finge su muerte y hasta organiza funeral para ROBARSE LA TANDA que asciende a 1 millón de pesos
Impacta el caso de una mujer que defraudó a miles en Nuevo León.
Septiembre 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
aldo rendon (3).jpg
Famosos
Por fin Aldo Rendón comparte foto de su pareja luego de salir de La Casa de los Famosos
Aldo lleva 15 años de relación pero rara vez presenta públicamente imágenes de su novio
Septiembre 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
aldo de nigris (1).jpg
Famosos
Aldo de Nigris vivió su propio Baby Reno: una fan lo acorraló y tuvo que huir con ayuda de la policía
El influencer cuenta que incluso tuvo que comprar un boleto de avión a Monterrey a escondidas para librarse de ella
Septiembre 11, 2026