Público descubre MENTIRA de Ese Pérez y su mamá con ‘triste’ historia del Capibara en La Casa de los Famosos

Durante la gala del jueves 10 de septiembre, Ese Pérez vivió un emotivo momento junto a su madre, al volver a verla tras más de 40 días de encierro.

Desde la pregala, la señora apareció de sorpresa y contó que un peluche de Capibara representaba mucho para su hijo, pues “es su favorito y duerme con él”. Sin embargo, minutos más tarde, Ese Pérez dio una versión totalmente distinta, y no refirió a la misma versión de su mamá. ¿Quién mintió?

La mamá de Ese Pérez dijo sobre el peluche: “Es un juguete que le fascina desde chiquito. Es más, duerme con él. Es fanático de los Capibara”.

Pero Ese Pérez explicó en plena gala: “Es de mi hermana Jacqueline. A penas empezaba esto del dinero, y ella quería un peluche. Fue uno de los primeros regalos que le pude dar a base de los primeros ingresos que recibí”.

Usuarios de TikTok resaltaron el momento emotivo. “Se inventaron una historia falsa con el ese Pérez para dar lástima y tristeza y lo quieran”, escribió Alex Reyes en la red social.

¿Quiénes está nominados y podrían salir de La Casa el domingo 13 de septiembre 2026?

En la dinámica del ‘Hospital del Terror’, los habitantes enfrentaron zombies y sustos mientras repartían sus puntos: 3 en la camilla, 2 en el asiento de odontología y 1 en rayos.

Así se definió la placa con Mariana Ochoa, Masad Altamimi, Gema Garoa, Brianda Deyanara, Karina Torres y Yahir, mientras Ese Pérez se salvó con inmunidad