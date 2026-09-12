Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Pati Chapoy defiende a Rafa Mercadante y le da con todo a Manelyk

El pleito de Rafa contra la influencer es cada vez más complejo en La Granja VIP

Septiembre 11, 2026 • 
Alejandro Flores
manelyk pati chapoy.jpg

Rafa contra Manelyk

Captura LGV

La Granja VIP desarrolló ya varios conflictos entre sus granjeros famosos.

Uno de los más duros es entre Rafa Mercadante y Manelyk González: ella acusó a Rafa de tratarla de manera condescendiente y hacerle comentarios machistas.
El pleito creció cuando el conductor perdió el control y soltó dos comentarios discriminatorios y violentos:

“Lo que mas me ca... son las nalgas falsas”, dijo Mercadante, quien parece no haberse dado cuenta de la gravedad de su comentario.

Mientras se ponía botas para las labores de peón, se refirió también al hecho de que Manelyk le reclamó el haberse referido a ella como “morra”.
TE RECOMENDAMOS: Participante de ‘La Granja VIP’ destapa que fue secuestrada por una SECTA JAPONESA en México

Mercadante tomó el reclamo de Manelyk como un señalamiento en su contra, “como si yo la estuviera acosando”.
En ese sentido, el argumento de Rafa se convirtió en otro comentario machista.

“Yo soy el más feliz; tengo una mujerota con letras de oro como para andar buscando una influencer que se ha dedicado a vender su cuerpo para ser famosa”.

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre Manelyk?

En el programa Ventaneando, los conductores presentaron un resumen del conflicto y Pati Chapoy decidió tomar partido por Rafa Mercadante.

“No va a poder con él”.

Chapoy se refirió así al hecho de que Manelyk ya convenció a la mayoría de los granjeros de expulsar a Mercadante.

Todo lo que sucede en ‘La Granja VIP’
Comediante-Bicolor.jpg
Famosos
‘El Comediante Bicolor’ toma de SU PROPIA ORINA y le da a Adal Ramones y al ‘Rey Grupero’ en ‘La Granja VIP’
Una de sus víctimas se negó a beber el líquido, pero el mismo ha presentado diarrea, dolor estomacal y dolor de cabeza que asocian a esta “broma”.
Septiembre 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Famosos
Imelda Tuñón ya estaba LISTA PARA ENTRAR a ‘La Granja VIP 2’, pero “no me permitieron avanzar”
Septiembre 07, 2026
Famosos
Manelyk González llega a ‘La Granja VIP 2’ con protecciones ante posibles “TRABAJOS” de Santería de Niurka
Septiembre 07, 2026
Famosos
Pedro Sola cuidará los animales de La Granja VIP pero provoca indignación: “Quieren limpiar su imagen”
Septiembre 07, 2026
Famosos
¿Quién es el diseñador de los vestidos de Kristal Silva en La Granja VIP?
Septiembre 03, 2026

La conductora y fundadora de “Ventaneando” fue más dura todavía contra la influencer.

"¿Qué va a pasar si en este caso él dice lo contrario: que quien quería abusar de él es esta tipa”.

Mónica Castañeda intervino para explicarle que Manelyk es conocida como “la reina de los realities” debido a la gran cantidad de programas en los que ha participado y en los cuales, a pesar de que no gana, siempre da el contenido más polémico y que tiene una gran base de fans.

Chapoy insistió en apoyar a Mercadante:
“Pero Rafa también tiene muchos fans”

La Granja VIP PATI CHAPOY Rafa Mercadante
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Guero-Castro.jpg
Famosos
Verónica Castro REGAÑA A SU HERMANO ‘El Güero’ por destapar que está mal de los pulmones y que es por fumar
Septiembre 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Joanna-Vega-Biestro-Gala.jpg
Famosos
Joanna Vega-Biestro le responde a Gala TRAS AMENAZAS de golpes y de aparecerse “en el kínder de tu hija”
Septiembre 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tristan-Gala.jpg
Famosos
Tristán, el hijo de Yahir, asegura que puede reconocer que Gala FUMA CRISTAL y no mar1hu4na como dice
Septiembre 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ale-Ley.jpg
Famosos
Alejandra Ley le PIDE MATRIMONIO a su novia Myriam Bravo y así anuncian que se casan
Septiembre 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
conductor-paralisis (1).jpg
Viral
Presentador de noticias sufre parálisis facial EN VIVO: “Tu ojo derecho no parpadea igual”
El conductor preocupó a los seguidores del canal cuando un lado de su rostro parecía estar paralizándose.
Septiembre 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tandas-Nuevo-Leon.jpg
Viral
Mujer finge su muerte y hasta organiza funeral para ROBARSE LA TANDA que asciende a 1 millón de pesos
Impacta el caso de una mujer que defraudó a miles en Nuevo León.
Septiembre 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
aldo rendon (3).jpg
Famosos
Por fin Aldo Rendón comparte foto de su pareja luego de salir de La Casa de los Famosos
Aldo lleva 15 años de relación pero rara vez presenta públicamente imágenes de su novio
Septiembre 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
aldo de nigris (1).jpg
Famosos
Aldo de Nigris vivió su propio Baby Reno: una fan lo acorraló y tuvo que huir con ayuda de la policía
El influencer cuenta que incluso tuvo que comprar un boleto de avión a Monterrey a escondidas para librarse de ella
Septiembre 11, 2026