Pati Chapoy defiende a Rafa Mercadante y le da con todo a Manelyk

La Granja VIP desarrolló ya varios conflictos entre sus granjeros famosos.

Uno de los más duros es entre Rafa Mercadante y Manelyk González: ella acusó a Rafa de tratarla de manera condescendiente y hacerle comentarios machistas.

El pleito creció cuando el conductor perdió el control y soltó dos comentarios discriminatorios y violentos:

“Lo que mas me ca... son las nalgas falsas”, dijo Mercadante, quien parece no haberse dado cuenta de la gravedad de su comentario.

Mientras se ponía botas para las labores de peón, se refirió también al hecho de que Manelyk le reclamó el haberse referido a ella como “morra”.

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Mercadante tomó el reclamo de Manelyk como un señalamiento en su contra, “como si yo la estuviera acosando”.

En ese sentido, el argumento de Rafa se convirtió en otro comentario machista.

“Yo soy el más feliz; tengo una mujerota con letras de oro como para andar buscando una influencer que se ha dedicado a vender su cuerpo para ser famosa”.

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre Manelyk?

En el programa Ventaneando, los conductores presentaron un resumen del conflicto y Pati Chapoy decidió tomar partido por Rafa Mercadante.

“No va a poder con él”.

Chapoy se refirió así al hecho de que Manelyk ya convenció a la mayoría de los granjeros de expulsar a Mercadante.

La conductora y fundadora de “Ventaneando” fue más dura todavía contra la influencer.

"¿Qué va a pasar si en este caso él dice lo contrario: que quien quería abusar de él es esta tipa”.

Mónica Castañeda intervino para explicarle que Manelyk es conocida como “la reina de los realities” debido a la gran cantidad de programas en los que ha participado y en los cuales, a pesar de que no gana, siempre da el contenido más polémico y que tiene una gran base de fans.

Chapoy insistió en apoyar a Mercadante:

“Pero Rafa también tiene muchos fans”