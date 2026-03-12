Suscríbete
Vanessa Arias genera polémica al hacer la señal internacional de AUXILIO tras revelar que sufre violencia

La actriz sorprendió a todos al pedir ayuda por la “violencia psicológica” que enfrenta.

Marzo 12, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Vanessa Arias hizo la señal de auxilio por violencia.

“El bullying no es un juego y menos entre mujeres”.

La actriz y conductora nacida en Sinaloa, Vanessa Arias, sorprendió al mundo del entretenimiento al revelar que está siendo víctima de violencia psicológica, esto luego de hacer la señal internacional de auxilio.

La polémica se encendió porque Arias lo hizo mientras se encontraba en la sala de nominación de ‘La Casa de los Famosos’.

Vanessa levantó su mano con la palma hacia afuera y advirtió que “yo estoy sufriendo violencia psicológica”, para luego retirarse de la habitación. Previo a su advertencia, ‘La Jefa’ le explicaba a la actriz la necesidad de que todos los habitantes debían detenerse ante las conductas agresivas que están protagonizando.

Cabe recordar que el ambiente se encendió aún más con la salida de Sergio Mayer del reality show.

“El nivel de violencia debe y tiene que bajar ....no quiero escuchar nada, sólo quiero saber si está claro”, dijo ‘La Jefa’ mientras Vanessa estaba sentada en la sala de nominación.

Previo a su nominación, externó que “el bullying no es un juego y menos entre mujeres”. Después mencionó a sus tres nominadas: Caely, Curvy y Celinee.

En redes sociales, la señal de Vanessa dividió opiniones, pues muchos la tacharon de “ridícula” y la motivaron a salir de ‘La Casa de los Famosos’ si es que se siente en riesgo.

Vanessa dis que esta sufriendo violencia dentro de la casa de los famosos. la pregunta es porque no pide su salida si esta ciendo violentada. Los derechos de autor son de telemundo #nominaciones #telemundorealities #lacasadelosfamosos #fyp #fypシ゚viral

Escándalos de La Casa de los Famosos 6, de Telemundo

Entérate de todo lo que hacen los famosos en el encierro

Famosos
Oriana, fuera de control, ya ni respeta a La Jefa de La Casa de los Famosos Telemundo y recibe castigo exprés
La habitante del reality show tiene un fuerte y largo pleito con Laura Zapata
Marzo 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Siguen sin saberse los nombres en LCDF: nominan a Sergio Sendel y a Jessica ¡pero ellos ni están en la casa!
Marzo 07, 2026
Famosos
La Jefa pone un alto a los habitantes que se agreden en La Casa de los Famosos de Telemundo
Febrero 28, 2026
Famosos
El pasado de Eduardo Antonio antes de ser el Divo de Placetas en La Casa de los Famosos
Febrero 25, 2026
Famosos
El nombre de Ángela Aguilar provoca insultos en La Casa de los Famosos: "¡Eres un adulador!”
Febrero 23, 2026
Famosos
“¿Cómo te llamas?” En La Casa de los Famosos Telemundo nominan sin saber sus nombres y parecía sketch cómico
Febrero 20, 2026
 · 
Tras las críticas, en el perfil de Arias se dio a conocer un comunicado donde se subraya que la petición de la actriz no se trata de un juego.

“Amigos, a todos los que están preguntando por la señal que hizo Vanessa ayer desde el minuto uno me comuniqué con la producción ya tuve una respuesta por parte de ellos. La señal que hizo Vanessa fue en conciencia y llegó a malinterpretarse, ‘La Jefa’ la mandó llamar al confesionario después de lo sucedido y le están dando el seguimiento adecuado, hoy tiene cita con la psicóloga pero cualquier cosa grave producción se comunicará directamente conmigo”.

En internet, se han emitido diversos comentarios indicando que esta edición de ‘La Casa de los Famosos’ ha sido de las más violentas.

“La casa ha sido muy violenta y entendemos que al ellos estar en aislamiento total las cosas se magnifican a la máxima potencia ahí adentro”, concluye el comunicado.

