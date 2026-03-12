Suscríbete
Sugey Ábrego sufre traumatismo craneoencefálico tras TERRIBLE accidente: “me estaba provocando una arritmia”

La actriz generó preocupación entre sus seguidores luego de confirmar que se puso en riesgo su movilidad.

Marzo 12, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Sugey-Ábrego.jpg

Sugey Ábrego sufrió un resbalón en el baño de su casa.

Instagram

“Tuve una lesión en la tercera vértebra, me dieron corticoides, me estaba provocando una arritmia cardíaca”.

La actriz y conductora Sugey Ábrego dejó a sus seguidores sumamente preocupados luego de revelar que sufrió una terrible caída que puso en riesgo su movilidad.

Ábrego compartió una imagen en sus redes sociales donde advirtió que se encuentra en rehabilitación luego de caerse en el baño de su casa. “Esto puede ser la diferencia entre seguir caminado o no después de un resbalón en la regadera”.

La intérprete de ‘Monteverde’ inicialmente no dio más detalles de lo ocurrido, sin embargo se le pudo ver en una silla de rudas y sujetándose de una agarradera en lo que se presume es su hogar.

Luego de compartir la imagen, la famosa de 47 años no paró de recibir muestras de apoyo de sus amigos y seguidores ante el percance que sufrió.

Posteriormente, Sugey hizo una transmisión en donde explicó lo que sucedió:

“Decidí hacer este en vivo desde mi cuenta alternativa donde comparto cosas sumamente personales, justo aquí el día de hoy que me permitieron ya salir a caminar, ahora van a entender por qué, el sábado pasado tuve un accidente en mi casa, un simple resbalón en la regadera de mi casa”.

Y continuó narrando: “Tuve un golpe muy fuerte en mi cabeza y tuve un traumatismo craneoencefálico (…) la inflamación en mi cabeza, al no producir sangre o descalabrarme, decidí continuar con mis actividades en el día a día, me fui al teatro, el golpe fue muy fuerte”.

Sugey-Ábrego-caída.jpg

Sugey Ábrego sufrió terrible caída.

Instagram

La actriz reveló que se negó a ir a un hospital tras la caída para cumplir con sus compromisos laborales, sin embargo no pudo desempeñarse bien durante la puesta en escena en la que participa, pues comenzaron las complicaciones tras el golpe.

“Mi pareja me dijo ‘vamos a urgencias’, le dije que no… en plena función, estando con mi compañera sólo pude comunicarme que no podía mover mis piernas, mis brazos, no estaba viendo bien, terminamos el primer acto, hicimos todo para continuar la segunda función”.

La actriz dijo sentirse agradecida con el equipo con el que estaba haciendo la obra por toda la ayuda que le brindaron durante la difícil situación.

“Tengo que agradecer infinitamente a mis compañeros, Elizabeth que fue la primera en darse cuenta que estaba mal”.

Ábrego ingresó al hospital, y aunque ahora ya se encuentra recuperándose, sí tuvo complicaciones derivadas de la caída que sufrió.

“No pude continuar con las siguientes funciones porque fui ingresada al hospital y ese hematoma me estaba presionando, tuve una lesión en la tercera vértebra, me dieron corticoides, me estaba provocando una arritmia cardíaca”, concluyó.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
