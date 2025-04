Quién es Vanessa Arias, la actriz mexicana que acusó de violencia a José Luis Reséndez

La actriz Vanessa Arias acusó a su expareja, el actor José Luis Reséndez, de violencia física e infidelidad , motivos que la llevaron a tomar la decisión de separarse. La noticia volvió a generar revuelo en el mundo del espectáculo, aunque muchos desconocen la historia detrás de esta relación.

“Ese cabrón me pegaba, me maltrataba, me quebró costillas… Denuncias, no, yo lo amaba; me daba vergüenza”, se escucha decir a la también presentadora en un video que volvió a hacerse viral en TikTok.

La entrevista no es reciente. Vanessa había hecho estas declaraciones durante su participación en el podcast del canal de YouTube TSOM Media, pero fue hasta ahora que su testimonio cobró fuerza en medios y redes sociales.

Según su relato, la violencia comenzó desde el primer mes de su relación con el actor, cuando, presuntamente, él le propinó una cachetada.

Pero eso no fue todo. La actriz decidió poner fin a la relación después de descubrir una presunta infidelidad:

“Lo caché con un travesti teniendo relaciones sexuales en mi casa… Estaban en mi cama, desnudos, y no estaban jugando”, declaró.

¿Quién es Vanessa Arias?

Mónica Vanessa Arias Núñez, nombre completo de la actriz, tiene 42 años y es originaria de Sinaloa.

Alcanzó la fama como conductora del programa “La reina del norte” en 2014, lo que la llevó a participar en varias producciones de televisión como “Las Buchonas”, el reality “Las estrellas bailan en Hoy”, “Como dice el dicho”, “Abismo de pasión”, “La Rosa de Guadalupe” y “El Inframundo”. Actualmente, trabaja como panelista en el programa “¡Siéntese quien pueda!”.

¿Quién es José Luis Reséndez?

Por su parte, José Luis Reséndez se formó en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Participó en diversas telenovelas como “La madrastra”, “Destilando amor”, “Camaleones” (junto a Belinda y Poncho Herrera) y “Corazón valiente”.

En 2024, Reséndez estuvo bajo la lupa por criticar a Wendy Guevara y a “Las Perdidas”.

En su momento, Reséndez respondió a las declaraciones de Vanessa Arias a través de una historia de Instagram, en la que aseguró que todo era falso y que procedería legalmente por difamación:

“Que saque las pruebas de lo que anda diciendo, porque ya estuvo bueno.”

