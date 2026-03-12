Suscríbete
Netflix prepara serie sobre Frida Kahlo y Diego Rivera, lo que sabemos hasta ahora

¿Quién interpretará a Frida Kahlo?

Marzo 12, 2026 • 
TVyNovelas
frida-kahlo-diego-rivera-.jpg

Frida Kahlo y Diego Rivera

Getty Images

Variety publicó la información: Netflix prepara una producción sobre la vida de dos de los pintores mexicanos más famosos en el mundo: Frida Kahlo y Diego Rivera.

Bajo la dirección de Patricia Riggen y Gabriel Ripstein, ya están trabajando bajo la producción de Mónica Lozano para contar las vidas del matrimonio que ha conquistado al planeta con su obra y los detalles de su intimidad.

María Renée Prudencio, quien hace 30 años fue actriz en “Mirada de Mujer”, ahora lidera la sala de escritores para esta producción.

Carolina Leconte, directora de contenidos de Netflix México, dijo a Variety: “La ambición de este proyecto no tiene precedentes. Queremos mostrar una Frida real - una Frida que parezca que sale de la pantalla y te lleva de la mano para que vivas su historia con ella, durante una de las eras más importantes del país: un México en el que Frida y Diego pusieron a México en el mapa”.

Reflejarán el amor y la toxicidad entre Frida Kahlo y Diego Rivera

“En Netflix creemos en historias locales, y pocos son tan mexicanos, tan desbordantes, como el amor -y la toxicidad- entre Frida y Diego”.

Patricia Riggen dijo también: “He sido fan de Frida desde que era una niña, su coraje y la forma en la que transformaba su dolor en fuerza. Quiero contar su relación con Diego desde una perspectiva femenina y mexicana, pero también bajo un lente global, explorando su amor, sus conflictos y su vida artística de una forma que se sienta moderna, íntima y poderosa para las nuevas generaciones”.

Netflix también prepara otros proyectos mexicanos como “Mal de amores”, basada en la novela de Ángeles Mastretta; “Santita” con Gael Garcia y “El Círculo”, una adaptación de la novela Los Corruptores.

TVyNovelas
TVyNovelas
TVyNOVELAS es la revista que todo México lee.
