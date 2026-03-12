Patricia Manterola celebra 15 años de pasión encendida con su marido Forrest Kolb con nuevo tema “Tú y yo”

Quince años de matrimonio no se resumen en una sola fecha. Se cuentan en conversaciones pendientes que se resuelven antes de dormir, en decisiones que se renuevan cada mañana y en la elección consciente de seguir tomados de la mano. Así vive este aniversario Patricia Manterola, quien celebra junto a su esposo Forrest Kolb una historia que, lejos de desgastarse, se ha fortalecido con el tiempo.

Este aniversario llega acompañado de música. La cantante estrena “Tú y yo”, un sencillo que funciona como un homenaje directo a su relación. No es casualidad que lo lance ahora: el tema refleja la complicidad, la pasión y el compromiso que han construido a lo largo de estos años.

“En diciembre cumplí 15 años de casada y pensé que la canción era perfecta para esta celebración; entonces, también celebro con la gente que cree en el amor”, compartió en entrevista con TVyNovelas desde Los Ángeles, ciudad donde reside. Pero si algo deja claro Patricia es que el amor duradero no es un cuento de hadas, sino una construcción diaria.

“Con respecto al matrimonio, pienso que tiene que haber un compromiso de las dos partes, ambas tienen que intentarlo todos los días si esa es la meta que tienen juntos. Hay que trabajar en equipo. Hasta el día de hoy, la meta de Forrest y la mía es seguir caminando juntos hasta que estemos viejitos”.

“Nosotros trabajamos en la relación y todos los días se vuelve un nuevo reto, un nuevo compromiso. No es que todo sea color de rosa, pero cuando hay un compromiso, un entendimiento y una meta en común, es más fácil lograrlo”.

En su hogar, Paty y su esposo tienen reglas que los sostienen, incluso en los momentos complicados: “Hay dos cosas que hacemos en casa: una es que jamás nos vamos a dormir sin haber arreglado cualquier situación y la otra es que en la mañana siempre decimos: ‘Hoy ‘es un día completamente nuevo’. Buscamos la forma de que todo fluya de la mejor manera”.

Cerrar el día en paz, empezar el siguiente desde cero. Una fórmula sencilla que, repetida durante 15 años, construye estabilidad. Desde el principio, la relación tuvo un significado especial para ambos. La cantante habla de su esposo como un regalo inesperado, una coincidencia que parecía escrita.

“Cuando nos conocimos supimos que éramos almas gemelas y que íbamos a caminar el resto de nuestra vida juntos. Yo siempre digo que fue un regalo de Dios, un regalo de la vida, de la Virgen de Guadalupe, porque los dos somos creyentes y los dos encomendamos nuestras vidas en sus manos. Nos reconocimos a través de ella y por eso nos casamos un 12 de diciembre, celebrando su día, y así ha estado acompañándonos”.

En estos años, Patricia también ha aprendido sobre sí misma: “En 15 años de matrimonio, he aprendido que todos los días tienes la capacidad de reinventarte. Nunca te cases con la idea que tienes en tu cabeza de quién eres tú, y si eso lo aplicas en tus hábitos, en todo lo que haces, le estás dando a la vida la oportunidad de fluir con ella”.

La protagonista de telenovelas como “Acapulco, cuerpo y alma” habla de evolución, de soltar versiones antiguas de uno mismo para permitir que la relación crezca sin cargas innecesarias. Y lo resume con claridad: “Uno tiene que vivir en el aquí y el ahora. Pensar en el pasado nos hace estancarnos, entonces hay que vivir en presente”.

Curiosamente, “Tú y yo” no fue un proyecto diseñado específicamente para el aniversario. Surgió de manera espontánea mientras trabajaba en el estudio con el productor José Miguel Velázquez. “Estoy muy feliz porque es un tema inesperado… Estaba grabando otra cosa y él me dijo que le encantaba lo que estaba haciendo, de regreso en el pop; me enseñó una canción que estaba trabajando y me encantó. Ahí mismo le modificamos la letra, la hice mía y entré a grabarla”.

“HA HABIDO MUCHO APRENDIZAJE”

La canción fue coescrita por Patricia junto a Catherine Balladares y producida por Velázquez. Musicalmente apuesta por sonidos cálidos y contemporáneos, pero mantiene la esencia pop que marcó su carrera. Para ella, este sencillo no solo celebra el amor, sino que también simboliza un regreso a su identidad musical.

“Musicalmente hablando ha habido mucho aprendizaje porque cuando comencé mi carrera en solitario lo hice cantando la música pop, que es lo que a mí me gusta, y después, en el transcurso de mi carrera, vino una influencia muy fuerte de otros géneros como el urbano, el norteño, la cumbia, y como artista me dejé llevar por esas corrientes”.

“Entonces te pierdes un poco como artista, pero he aprendido a ser fiel con lo que me apasiona y la gente lo ha tomado de una manera increíble. Quizás no hay muchos espacios para esta música en la radio, pero ahora las redes sociales se convierten en las plataformas de mercadotecnia perfecta”.