¿ROMANCE a la vista entre Gaby Ramírez y Mauricio Mancera? Química y cercanía intensifican los rumores

“Cuando la conocí al principio dije: ‘Ah, mira, con Gaby yo creo que…’".

Fue en 2024, cuando Gaby Ramírez y Mauricio Mancera fueron presentados como los flamantes conductores de la emisión ‘Enamorándonos’ en Imagen Televisión. Aunque el programa no alcanzó el éxito esperado, lo que gustó al público fue la química y la simpatía que lograron Gaby y Mauricio, por lo que la televisora no dudó en mantenerlos juntos.

Tras el fin de ‘Enamorándonos’, los presentadores fueron colocados en ‘Sale El Sol’, donde se desataron los rumores de un romance por lo bien que se llevan. De hecho, la producción no duda en alimentar las especulaciones poniéndoles música romántica o colocando la ‘Kiss Cam’ cuando están juntos entre las secciones del programa.

Y aunque han sido cuestionados sobre una posible relación amorosa, es Mauricio quien rompió el silencio y reveló qué para entre ellos, si sólo tienen una gran amistad o si están considerando dar un paso más formal y mantener un noviazgo.

Mancera ofreció una charla para ‘El minuto que cambió mi destino’ y destacó que “cuando la conocí al principio dije: ‘Ah, mira, con Gaby yo creo que…’, porque fluimos muy bien. El 90% del tiempo que estoy con Gaby estamos zurrad*s de risa, es muy chistosa, muy alivianada, pero somos abismalmente opuestos. Somos agua y aceite en muchísimas cosas y creo que si en algún momento exploráramos la pareja mataríamos la relación laboral que tenemos”, expresó Mauricio.

El conductor del matutino confirmó que nunca han salido en plan romántico aunque con amigos hasta ha visitado su casa de Cocoyoc, en Morelos.

¿Quién es Gaby Ramírez?

La joven presentadora comenzó su carrera en su natal, Monterrey, desde muy pequeña. Apareció en espectáculos infantiles como ‘Las Muñequitas Elizabeth’ y posteriormente se sumó a las filas de ‘Acábatelo’ junto a Mario Bezares.

Tras mudarse a la Ciudad de México, Ramírez ha participado en proyectos como ‘La pareja ideal’, ‘Venga la alegría’ y ‘Enamorándonos’. Actualmente participa en ‘Sale el Sol’.

Recientemente, Gaby ha estado en el ojo público por la batalla legal que enfrenta con su homónima, quien desde finales de 2024 busca que deje de usar su nombre alegando que es la dueña original.

