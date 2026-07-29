Galilea Montijo rompe el silencio sobre cambios en su rostro: “como si tuviera una PARÁLISIS FACIAL”

“Me ha pasado a mí últimamente que veo cada crítico de mi cara como si durmieran conmigo, ¿no? O sea, sin saber lo que realmente pasó”.

La presentadora de televisión, Galilea Montijo, explotó en contra de los que hablaron de los cambios en su rostro. Y es que desde hace semanas se ha mencionado que la cara de Gali no luce igual.

Tras un breve descanso antes del arranque de ‘La Casa De Los Famosos México 2026’, Montijo apareció en las pantallas para dar la bienvenida a los nuevos habitantes.

En el programa debut, Galilea mostró algunos problemas de dicción y una parte de su labio inferior lucía diferente al resto, lo que provocó una ola de comentarios en redes sociales, así como debates sobre los procedimientos estéticos.

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Galilea aprovechó las cámaras del programa ‘Hoy’ para lamentar que la gente “hable sin saber” y que nunca se le dé gusto a todas las personas.

“Desde que existen las redes sociales nunca eres demasiado flaca, siempre eres demasiado gorda, nunca eres demasiado bonita”, dijo.

La presentadora no ocultó que se ha sometido a diversos procedimientos estéticos y en esta ocasión precisó lo que pasa con su rostro. Galilea dijo que lo que le está pasando va más allá y que ya la están tratando como si tuviera una parálisis facial debido a que le tocaron un nervio.

Luego, la conductora advirtió que junto a su doctora hará un podcast en el que explicará a detalle lo que le pasó.

“Voy a hacer un podcast con mi doctora explicando lo que realmente me sucedió y va más allá de de un procedimiento estético, o sea, realmente me están tratando como si yo tuviera una parálisis en la cara por un nervio que me que me tocaron. Ya les platicaré más adelante, pero la gente habla sin conocimiento”, dijo.

Al tiempo que reiteró que en redes sociales cada vez hay más “críticos” que hablan de ella como si realmente supieran lo que le pasó.

“Me ha pasado a mí últimamente que veo cada crítico de mi cara como si durmieran conmigo, ¿no? O sea, sin saber lo que realmente pasó”.

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Finalmente, Galilea lamentó que los comentarios más rudos suele recibirlos de las mujeres.