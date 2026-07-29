Gabriel Soto ya tiene lista demanda contra Ana Carla Sinclair, pero vacaciones de tribunales frenaron la guerra legal

Lo que prometía convertirse en el siguiente episodio de la batalla legal entre Gabriel Soto y su expareja Ana Carla Sinclair tendrá que esperar algunas semanas más. No porque alguna de las partes haya dado marcha atrás en sus intenciones de llegar hasta las últimas consecuencias, sino porque el calendario del Poder Judicial puso una pausa obligada al conflicto.

La demanda anunciada por el actor ya está terminada, pero no ha podido ser presentada debido al periodo vacacional de los juzgados de la Ciudad de México. De acuerdo con el calendario oficial del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), el primer periodo vacacional de verano comprende del 15 al 31 de julio de 2026, por lo que los términos y plazos procesales quedaron suspendidos durante esos días. Las actividades ordinarias se reanudarán el lunes 3 de agosto, mientras que únicamente permanecen de guardia los juzgados penales y las áreas encargadas de atender asuntos urgentes relacionados con violencia de género.

La misma suspensión aplica para los Tribunales Laborales y las Juntas de la Ciudad de México, que también detuvieron actividades en esas fechas. En otras palabras, cualquier procedimiento civil como el que pretende iniciar Gabriel Soto deberá esperar hasta el regreso del personal judicial para comenzar formalmente su curso.

En entrevista exclusiva con TVyNovelas, el abogado Gustavo Herrera, representante legal del actor, confirmó que el expediente está completamente elaborado, pero el cierre temporal de los tribunales impidió su presentación.

“La demanda ya está hecha, pero no la pudimos presentar porque salieron de vacaciones los tribunales. Ellos regresan hasta el 3 de agosto. Esto quiere decir que todavía no se le ha notificado a ella que tiene una demanda en contra”, explicó.

Lejos de tratarse de un retraso provocado por falta de pruebas, el litigante aseguró que el documento requirió un trabajo minucioso. “No es tan fácil generar una demanda de 38 hojas y transcribir todas las declaraciones que hizo Ana Carla Sinclair. Eso no es fácil y cuadrarla tampoco es algo sencillo. Entonces se cruzaron las vacaciones. Ya será en agosto cuando se reanude el caso. Cuando abran los tribunales ingresamos la demanda y, si la admiten, hay que emplazarla a juicio”, detalló.

Con ello, el proceso permanece detenido antes incluso de comenzar. Jurídicamente todavía no existe un juicio abierto, pues el primer paso consiste en presentar la demanda para que un juez determine si reúne los requisitos legales y posteriormente ordene el emplazamiento de la parte demandada. Sin embargo, Herrera reconoce que incluso esa siguiente etapa podría representar un reto.

“Ella dice que para que le llegue la notificación va a ser complicado porque se la pasa en Acapulco. Y creo que donde vive es una casa del árbol por allá por el Desierto de los Leones. Pero yo tengo mis mañas. Ya que ella esté notificada, comenzará oficialmente el proceso judicial”, comentó.

El abogado también dejó abierta la posibilidad de que más adelante pueda surgir otra acción legal relacionada con la actual pareja del actor. “Ya no sé si Colibrí finalmente la vaya a demandar o no”, añadió.

La controversia entre Gabriel Soto y Ana Carla Sinclair comenzó después de que la cantante decidiera revelar públicamente detalles de la relación sentimental que, asegura, sostuvo con el protagonista de telenovelas durante alrededor de año y medio.

Sus declaraciones, publicadas en exclusiva por TVyNovelas, generaron una inmediata reacción del actor, quien negó varios de los señalamientos, ejerció su derecho de réplica y anunció que acudiría a los tribunales para defender su imagen y reputación. Desde entonces, ambas partes han sostenido una intensa batalla mediática que ahora busca trasladarse al terreno judicial. No obstante, Ana Carla sostiene que ella tampoco permanecerá de brazos cruzados y afirma que ya prepara su propia estrategia legal.

Gabriel Soto y Ana Carla Sinclair TVyNovelas

En entrevista con esta publicación, rechazó una de las afirmaciones hechas por Gustavo Herrera. “El abogado dice que yo acusé a Gabriel Soto de ventas ilícitas y yo nunca lo señalé de eso, creo que están alucinando. Su novia vende ciertas sustancias en su tienda, pero nunca me metí en ese tema”, aseguró.

Además, reveló que su defensa no depende únicamente de un licenciado. “Carlos Maceo es el abogado que encabeza mi defensa, pero detrás también hay otros bufetes apoyando, es un equipo grande el que trabaja mi caso”, explicó.

Para Ana Carla, la decisión de responder por la vía legal surgió después de que Gabriel Soto y su representante anunciaran públicamente que emprenderían acciones en su contra.

Según explicó, en un principio no contemplaba acudir a los tribunales. “Mi demanda es una respuesta a las acusaciones que hicieron Gabriel y su abogado en mi contra, o sea, ellos fueron los que hablaron de demandas primero, porque yo no tenía pensado proceder legalmente”, afirmó.

Uno de los aspectos que más le incomodó fue que, según su versión, el actor ventiló información que pertenecía exclusivamente a su vida privada. Para ella, la discusión dejó de centrarse en la existencia o no de la relación sentimental y terminó exponiendo temas que nunca debieron hacerse públicos.

“No sé por qué hablan de daño moral o emocional a sus hijas si yo no les hice nada. Más bien él fue quien mencionó en todo esto mi proceso íntimo y financiero. Hablé de mi salud ginecológica y de mi economía”, declaró.

La cantante también aseguró que ha recibido respaldo institucional para enfrentar este proceso. “Me están apoyando también por parte de la Secretaría de la Mujer, el caso se agravó por las declaraciones que él hizo”, comentó. Otro de los temas que respondió fue el apoyo económico que Gabriel Soto afirmó haberle brindado durante la relación. “Gabriel dice que él me pagaba la gasolina de mi coche, el súper, el ginecólogo porque yo tenía un problema hormonal. Decía que el papá de mi hijo no pagaba la pensión, y eso tampoco tiene que ver en este caso”, expresó.

La Sinclair reconoció que atravesó un tratamiento médico, pero insistió en que se trata de un asunto estrictamente personal. “Efectivamente, yo tenía un padecimiento y fui al médico a tratarme por el tema de unos anticonceptivos, pero es algo íntimo, él no tiene por qué hacerlo público”, sostuvo.

Asimismo, respondió a las declaraciones del actor respecto a la ayuda económica que le proporcionaba. “Y sí, él me pagaba la gasolina, pero era para que yo le hiciera favores en mi coche; hubo muchas veces que la tuve que pagar yo cuando iba a hacer sus diligencias. Él mintió en su declaración, hubo cosas que no fueron ciertas, como que casi nunca convivió con mi hijo. Se pasó con sus declaraciones”, aseguró.

Mientras tanto, del lado de Gabriel Soto la postura permanece sin cambios. El actor ha manifestado públicamente que considera falsas varias de las afirmaciones hechas por su expareja y sostiene que acudirá a los tribunales para defender su honor, su imagen y la de su familia.