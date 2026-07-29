Fueron lésbicos los dos primeros BESOS dentro de La Casa de los Famosos 2026

Los tres primeros días de La Casa de los Famosos México han generado sorpresa y muchas risas, y las historias comienzan a forjarse entre los 18 habitantes. El amor no podía faltar, aunque también las amistades ya se están consolidando.

Prueba de ello es Karina Torres y Gema Garoa, quienes se conocieron en el reality show y parece que ya llevan una vida de amigas. Junto a Aldo Rendón, se han convertido en uno de los grupos favoritos de la cuarta temporada, por sus ocurrencias y humor.

Pero lo que quizá nadie esperaba, fuera el encuentro que tuvieron la actriz y la influencer. Ocurrió la tarde del 28 de julio cuando estaban en la sala, y Karina notó que Gema no traía ropa interior, pues al abrazar a Aldo, pudo ver su zona íntima.

Entre risas, Karina le advirtió que la pudo haber visto todo México, pero Gema dijo que no le preocupaba tanto porque ya no viven sus padres. Sin embargo, las bromas comenzaron a surgir, y en un momento, como símbolo de su amistad, Karina y Gema unieron sus labios y protagonizaron el primer beso de La Casa de los Famosos México 2026.

Por si fuera poco, bromearon sobre que Karina tiene lo que a Gema le gusta, mientras la guanajuatense se reía sobre su experiencia lésbica.

Por si fuera poco, durante la prueba por el presupuesto, Karina y Gema volvieron a darse un beso en la boca.

Karina Torres y Gema Garoa se dieron OTRO beso en la boca JKASJKA 😭 ellas verdaderamente se la están pasando a toda madre #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/QeqpxyVoIq — nacho con O (@NachoConO) July 29, 2026

La emoción de los fans es tal que ya circulan videos hechos con Inteligencia Artificial donde las muestran besándose apasionadamente.

Cabe mencionar que, aunque Karina Torres es una mujer trans heterosexual, sus besos con Gema Garoa (mujer cisgénero) son lésbicos simplemente porque son dos mujeres besándose.