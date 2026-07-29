Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Fueron lésbicos los dos primeros BESOS dentro de La Casa de los Famosos 2026

Ocurrió después de un accidente de Gema por no utilizar ropa interior.

Julio 29, 2026 • 
MrPepe Rivero
casa-besos.jpg

Karina Torres en La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México FB

Los tres primeros días de La Casa de los Famosos México han generado sorpresa y muchas risas, y las historias comienzan a forjarse entre los 18 habitantes. El amor no podía faltar, aunque también las amistades ya se están consolidando.

Prueba de ello es Karina Torres y Gema Garoa, quienes se conocieron en el reality show y parece que ya llevan una vida de amigas. Junto a Aldo Rendón, se han convertido en uno de los grupos favoritos de la cuarta temporada, por sus ocurrencias y humor.

Pero lo que quizá nadie esperaba, fuera el encuentro que tuvieron la actriz y la influencer. Ocurrió la tarde del 28 de julio cuando estaban en la sala, y Karina notó que Gema no traía ropa interior, pues al abrazar a Aldo, pudo ver su zona íntima.

Entre risas, Karina le advirtió que la pudo haber visto todo México, pero Gema dijo que no le preocupaba tanto porque ya no viven sus padres. Sin embargo, las bromas comenzaron a surgir, y en un momento, como símbolo de su amistad, Karina y Gema unieron sus labios y protagonizaron el primer beso de La Casa de los Famosos México 2026.

Por si fuera poco, bromearon sobre que Karina tiene lo que a Gema le gusta, mientras la guanajuatense se reía sobre su experiencia lésbica.

Por si fuera poco, durante la prueba por el presupuesto, Karina y Gema volvieron a darse un beso en la boca.

La emoción de los fans es tal que ya circulan videos hechos con Inteligencia Artificial donde las muestran besándose apasionadamente.

Cabe mencionar que, aunque Karina Torres es una mujer trans heterosexual, sus besos con Gema Garoa (mujer cisgénero) son lésbicos simplemente porque son dos mujeres besándose.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

gemagaroa--.jpg
Famosos
Gema Garoa está de luto por muerte de su padre
Julio 25, 2026
 · 
TVyNovelas
florvignia--.jpg
Famosos
¿Quién es Flor Vigna, la octava habitante confirmada para La Casa de los Famosos México 2026?
Julio 14, 2026
 · 
TVyNovelas
cynthia klitbo la casa de los famosos (1).jpg
Famosos
Cynthia Klitbo, la terrible Tamara de “El privilegio de amar”, entra a La Casa de los Famosos 2026
Julio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
la casa de los famosos habitantes.jpg
Famosos
Lista completa de los habitantes de La Casa de los Famosos y cuántos seguidores tienen
Julio 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
la casa de los famosos redes.jpg
Famosos
¿Qué habitante gana en La Casa de los Famosos México 2026 por número de SEGUIDORES en redes?
Julio 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
galilea montijo.jpg
Famosos
Galilea Montijo recuerda su triunfo en Big Brother hace 24 años y revela por qué no entraría LCDF
Julio 25, 2026
 · 
Alejandro Flores

Karina Torres Gema Garoa La Casa de los Famosos México No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Paola-Durante.jpg
Famosos
Paola Durante SUPLICA ENTRE LÁGRIMAS ayuda para su papá: tiene tumor cerebral y le suspendieron cirugía
Julio 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
karelyruiz.png
Famosos
¿Intentaron secuestr4r a Karely Ruiz? ENCAPUCHADOS entraron a su casa y la golpearon
Julio 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Omar-Chavez.jpg
Famosos
Expareja de Omar Chávez lo acusa DE S3CUESTR0 y tras denuncia revela: “temo por mi vida”
Julio 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
LCDLF.jpg
Famosos
La cena romántica, la moneda del destino y LAS NOMINACIONES DE HOY en ‘La Casa De Los Famosos México 2026’
Julio 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
los-sabores-de-michoacan-que-haran-de-tu-viaje-una-experiencia-inolvidable.png
Especiales
Los sabores de Michoacán que harán de tu viaje una experiencia inolvidable
Julio 29, 2026
 · 
TVyNovelas
Crematorio.jpg
Viral
Joven no soportó la muerte de su abuela y SE LANZÓ al horno crematorio junto al cuerpo
Le dijo a sus familiares que “no tenía motivos para seguir viviendo si ella ya no estaba en este mundo”.
Julio 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Checo-Padilla.jpg
Famosos
Mat4n a famoso cantante de regional mexicano DURANTE UN ASALTO; iba a una cita de trabajo
Las autoridades ya investigan los hechos y hasta el momento no se reportan detenidos.
Julio 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Gala-Montes.jpg
Famosos
Gala Montes estalla por el apoyo a Mariana Echeverría: “DEJEN DE PERDONAR a gente porque bajó de peso”
La actriz criticó a quienes respaldan a Mariana tras su regreso a ‘La Casa De Los Famosos México’.
Julio 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez