Karina Torres se mete al jacuzzi con Fede Vigevani y confiesa lo que hizo por varios hombres

Karina Torres reveló sus tres grandes amores al calor del jacuzzi y en compañía de de Fede Vigevani.

La creadora de contenido tuvo su primera experiencia en la suite del líder este miércoles cuando Fede Vigevani la invitó a subir para hacer una dinámica de podcast... el jacuzzi.

Con los dos en traje de baño, eligieron el tema de las ex parejas, aunque en realidad Fede confesó que apenas ha tenido un par de relaciones formales.

“Ay no, yo he tenido como 6", le respondió Karina con su estilo franco.

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El primer amor de Karina Torres

Karina Torres calificó a su primera relación como algo prohibido:

“Fue a los 15 años con uno de 32. Me iba a su casa a escondidas”.

A mí me gustaba desde que tenía 13 años porque iba a la refaccionaria de mi tío y me gustaba... porque creo que veía una figura paterna”.

La influencer está consciente de que fue una relación dispar pero también asegura que fue consensuada.

“Cuando la gente se enteró de que andábamos, él me dejó. Imagínate, te hablo de hace 20 años y no había redes ni nada. Pero él no me obligó, que yo estaba muy chica, sí, pero me gustaba”.

No obstante, no guarda recuerdos especialmente buenos y por el contrario, la resume con un “no me gustó”.

Ese hombre, de hecho, la buscó hace poco a través de una aplicación para encuentros pero Karina ya no quiso verlo.

El segundo novio de Karina lo tuvo a los 17 años. Él tenía 19 y también se veían a escondidas.

“Él tenía novia y yo era como su amante, ja ja. Igual me dejó porque se casó”.

El ex novio que aún ve

El tercer novio fue uno que la dejó marcada... literal: se tatuó su inicial en el abdomen: una “H”.

“Es de la Ciudad de México y lo sigo viendo. Yo tenía 19 años y me tatué su inicial, yo bien estúpida”.

De esa relación, Torres tiene buenos recuerdos porque, cuenta, comenzó cuando ella vivía una etapa complicada.

“Yo estaba metida en la adicción y él me visitaba en León y yo no me la creía”.

Karina no aclaró si actualmente tiene pareja.