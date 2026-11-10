Confirman que Laura Bozzo ESTÁ CONECTADA a un respirador; lleva un mes hospitalizada

“Tiene todavía un tema en el pulmón, que es lo que ahorita se ha tratado, por eso no ha podido salir, todavía tiene respirador”.

En unos días se cumple un mes de que la presentadora Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia en Acapulco. Después y por el estado de gravedad en el que se encontraba, fue trasladada al Hospital General de México, donde aparentemente permanece conectada a un respirador.

La información fue confirmada por la conductora del programa ‘Hoy’, Andrea Escalona.

Según Escalona, quien recibió información de una persona cercana que visitó a Bozzo, la peruana lleva aproximadamente un mes bajo supervisión médica.

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“Tiene todavía un tema en el pulmón, que es lo que ahorita se ha tratado, por eso no ha podido salir, todavía tiene respirador”, explicó Escalona.

Hasta el momento no se ha informado cuándo podría recibir el alta médica ni cuánto tiempo necesitará continuar con el apoyo respiratorio.

Cabe recordar que Laura estuvo intubada y que le advirtieron que tenía 10% de posibilidades de sobrevivir, según dijo su hija Victoria.

De la Fuente compartió que mientras su madre se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos, y tras ser diagnosticada con una peritonitis, los doctores le habrían advertido que sólo tenía 10% de posibilidades de sobrevivir.

“Hemos estado con ella estas dos semanas que estuvo en Cuidados Intensivos, que fue la etapa más delicada que, gracias a Dios, parece ser, que ya va de salida, dentro de todo, ya el cuadro está mucho más controlado, había días que estaba mejor, días que estaba peor, entonces, por eso, tampoco queríamos decir nada, yo no puedo decir algo que, en media hora, puede ser diferente”, expresó Victoria.“Tiene todavía un tema en el pulmón, que es lo que ahorita se ha tratado, por eso no ha podido salir, todavía tiene respirador”.

En unos días se cumple un mes de que la presentadora Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia en Acapulco. Después y por el estado de gravedad en el que se encontraba, fue trasladada al Hospital General de México, donde aparentemente permanece conectada a un respirador.

La información fue confirmada por la conductora del programa ‘Hoy’, Andrea Escalona.

Según Escalona, quien recibió información de una persona cercana que visitó a Bozzo, la peruana lleva aproximadamente un mes bajo supervisión médica.

“Tiene todavía un tema en el pulmón, que es lo que ahorita se ha tratado, por eso no ha podido salir, todavía tiene respirador”, explicó Escalona.

Hasta el momento no se ha informado cuándo podría recibir el alta médica ni cuánto tiempo necesitará continuar con el apoyo respiratorio.

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Cabe recordar que Laura estuvo intubada y que le advirtieron que tenía 10% de posibilidades de sobrevivir, según dijo su hija Victoria.

De la Fuente compartió que mientras su madre se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos, y tras ser diagnosticada con una peritonitis, los doctores le habrían advertido que sólo tenía 10% de posibilidades de sobrevivir.

“Hemos estado con ella estas dos semanas que estuvo en Cuidados Intensivos, que fue la etapa más delicada que, gracias a Dios, parece ser, que ya va de salida, dentro de todo, ya el cuadro está mucho más controlado, había días que estaba mejor, días que estaba peor, entonces, por eso, tampoco queríamos decir nada, yo no puedo decir algo que, en media hora, puede ser diferente”, expresó Victoria.