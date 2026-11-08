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El actor Roberto Carlo presume FOTOS de su boda con el experto en moda Rubén Kuri: “Ya es oficial”

Rubén Kuri y Roberto Carlo se comprometieron desde hace seis años y desde entonces viven un idilio

Noviembre 07, 2026 • 
Alejandro Flores
ruben kuri roberto carlo (3).jpg

Roberto Carlo y Rubén Kuri

Instagram

La petición de mano fue especialmente creativa.

Roberto Carlo se organizó junto con la producción del programa La Más Draga para hacerle creer a Rubén Kuri que haría un enlace para el programa final.
La verdad es que fue un pretexto para que darle el anillo y pedirle que fuera su esposo.

Eso sucedió el 26 de junio de 2020 y desde entonces han vivido un romántico proceso que culminó la tarde de este 7 de noviembre con una celebración oficial.

"¡Oficialmente casados! Con el corazón desbordado de amor y felicidad, hoy queremos compartirles que oficialmente somos esposos”, escribió Roberto Carlo.

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Rubén Kuri y Roberto Carlo

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Detalles de la boda de Kuri y Carlo

Rubén Kuri, un experto en moda y analista de estilo de vida en varios programas de televisión, también publicó fotografías oficiales de la celebración en dos sesiones: una con traje blanco y la otra, de negro.

"¡¡¡Qué comience la fiesta!!! Ustedes díganme ¿se cumplió el IMPACTO?”, escribió Kuri en alusión a una frase viral.

Roberto Carlo, conductor, actor y locutor de televisión, detalló que este festejo fue una fiesta íntima:

“Rodeados de nuestra familia y de las personas más especiales de nuestras vidas, vivimos uno de los momentos más hermosos y significativos de nuestra historia”.

A lo largo de estos seis años, desde el día de su compromiso, Roberto y Rubén han tenido varias celebraciones, incluyendo un enlace espiritual y una boda civil.

Ahora consideran que ese lapso ha terminado para comenzar una nueva etapa como esposos.

“Hoy celebramos nuestro amor, nuestra unión y el comienzo de este nuevo capítulo juntos”.

Rubén Kuri Roberto Carlo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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