Leticia Calderón viaja con sus hijos a España y se reencuentran con Juan Collado…¿Y Yadhira Carrillo?

Desde finales del año pasado, Leticia Calderón planeó un viaje familiar con mucho cuidado. Ahora, acompañada de sus hijos Luciano y Carlo, regresó a España, esta vez para que disfrutaran del verano y se reencontraran con su padre, Juan Collado, quien vive allí desde su liberación en septiembre de 2023.

A través de Instagram, Leti compartió postales de Madrid y Toledo: largas caminatas, museos, parques, croquetas, jamón serrano, tinto de verano, mazapanes y visitas históricas inspiradas en El Greco.

“Entre largas caminatas, sol, museos, parques, croquetas, jamón serrano, tinto de verano… la hemos pasado muy bien”, escribió junto a las imágenes que derrochan alegría familiar.

Nada de reconciliaciones, solo amor familiar

Aunque en las fotografías no aparece Juan Collado, Leticia ha sido enfática: mantienen una relación cordial y todo el viaje fue planeado en función del bienestar de sus hijos. “Lo hicimos por ellos, para que vieran a sus padres juntos aunque ya no estemos juntos”, explicó con honestidad.

En entrevista con Ventaneando, Leticia aclaró que no hay reconciliación sentimental y que su vínculo con Collado es por sus hijos: “No tropiezo con la misma piedra… llevamos buena relación, comunicación por ellos… comimos juntos”, dijo

¿Y Yadhira Carrillo?

Yadhira Carrillo y Juan Collado se casaron en 2012, pero desde hace varios meses hay rumores que apuntan a que se separaron. Ninguno de los dos lo ha confirmado. Durante su cumpleaños 52, la actriz habló con los medios de comunicación y admitió que no harían algo juntos debido a que no se encuentra en el mismo continente que él.

En 2019, Juan Collado fue detenido por los presuntos cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada, aunque en enero del 2024 un juez federal sentenció que se le retiraran ambos delitos, esto tras un amparo promovido por su defensa.

Yadhira Carrillo acompañó el proceso en prisión de Juan Collado, quien salió en libertad en 2023. Desde entonces no se les ha vuelto a ver juntos.