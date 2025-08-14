Suscríbete
Famosos

Leticia Calderón viaja con sus hijos a España y se reencuentran con Juan Collado…¿Y Yadhira Carrillo?

La actriz compartió momentos inolvidables con sus hijos y el padre de ellos en Madrid y Toledo, en un viaje planeado con anticipación.

August 14, 2025 • 
Luz Meraz
Leti-Calderón e hijos

Leti Calderón compartió un viaje soñado con sus hijos. Aprovecharon para reencontrarse con Juan Collado.

Instagram

Desde finales del año pasado, Leticia Calderón planeó un viaje familiar con mucho cuidado. Ahora, acompañada de sus hijos Luciano y Carlo, regresó a España, esta vez para que disfrutaran del verano y se reencontraran con su padre, Juan Collado, quien vive allí desde su liberación en septiembre de 2023.

A través de Instagram, Leti compartió postales de Madrid y Toledo: largas caminatas, museos, parques, croquetas, jamón serrano, tinto de verano, mazapanes y visitas históricas inspiradas en El Greco.

“Entre largas caminatas, sol, museos, parques, croquetas, jamón serrano, tinto de verano… la hemos pasado muy bien”, escribió junto a las imágenes que derrochan alegría familiar.

Nada de reconciliaciones, solo amor familiar

Aunque en las fotografías no aparece Juan Collado, Leticia ha sido enfática: mantienen una relación cordial y todo el viaje fue planeado en función del bienestar de sus hijos. “Lo hicimos por ellos, para que vieran a sus padres juntos aunque ya no estemos juntos”, explicó con honestidad.

En entrevista con Ventaneando, Leticia aclaró que no hay reconciliación sentimental y que su vínculo con Collado es por sus hijos: “No tropiezo con la misma piedra… llevamos buena relación, comunicación por ellos… comimos juntos”, dijo

¿Y Yadhira Carrillo?

Yadhira Carrillo y Juan Collado se casaron en 2012, pero desde hace varios meses hay rumores que apuntan a que se separaron. Ninguno de los dos lo ha confirmado. Durante su cumpleaños 52, la actriz habló con los medios de comunicación y admitió que no harían algo juntos debido a que no se encuentra en el mismo continente que él.

En 2019, Juan Collado fue detenido por los presuntos cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada, aunque en enero del 2024 un juez federal sentenció que se le retiraran ambos delitos, esto tras un amparo promovido por su defensa.

Yadhira Carrillo acompañó el proceso en prisión de Juan Collado, quien salió en libertad en 2023. Desde entonces no se les ha vuelto a ver juntos.

Te puede interesar:
casa-famosos--cine.jpg
Famosos
Cine de La Casa de los Famosos México le abrió los ojos a alguien: “Estoy cayendo en ser un MUEBLE”
August 13, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Regina Murgía.png
Famosos
“Fue complejo, pero estoy bien”: Regina Murguía de JNS regresa tras vencer al cáncer
August 13, 2025
 · 
Luz Meraz

Leticia Calderón Juan Collado Yadhira Carrillo
Luz Meraz
Redactora
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
tono-mauri--.jpg
Famosos
Toño Mauri preocupado: Bajó 8 kilos tras neumonía y sigue batallando con un hongo
August 14, 2025
 · 
MrPepe Rivero
christian nodal angela aguilar
Famosos
Christian Nodal confirma “vínculo” con Ángela Aguilar desde que era menor de edad: “Yo tenía 22 y ella 16"
August 14, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Nodal -Micha.png
Famosos
Christian Nodal explica por qué no convive con Inti: “Demasiadas horas de vuelo y mi agenda está saturada”
August 14, 2025
 · 
Luz Meraz
angela aguilar rancho.jpg
Famosos
Al interior del rancho donde Ángela Aguilar vivió hasta que se casó con Nodal
August 14, 2025
 · 
Alejandro Flores
guana nominado.jpg
Famosos
Guana ya está nominado y ahora revela sus secretos de infidelidad y pobreza
El actor se dio cuenta de que hasta ahora se ha convertido en “el mueble” de esta temporada
August 14, 2025
 · 
Alejandro Flores
galilea monitjo tercera gala.jpg
Famosos
Galilea Montijo viste de cuero en la tercera nominación de La Casa de los Famosos
El outfit de la conductora de La Casa de los Famosos deslumbró otra vez en la tercera gala de nominados
August 14, 2025
 · 
Alejandro Flores
nominaciones casa de los famosos (1).jpg
Famosos
Tercera gala de nominación: estos son los habitantes en riesgo de eliminación en La Casa de los Famosos
La pelea entre Ninel Conde y Mar Contreras influyó en las decisiones de los habitantes en el confesionario
August 13, 2025
 · 
Alejandro Flores
nodal cazzu angela aguilar.jpg
Famosos
“Cazzu me rompió el corazón": Nodal revela su verdad por primera vez y defiende a Ángela Aguilar
El cantante de regional mexicano asegura que la culpa no es de nadie: “Simplemente me enamoré”
August 13, 2025
 · 
Alejandro Flores