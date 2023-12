Así es la relación de los hijos de Lety Calderón con Juan Collado tras salir de la cárcel

El abogado Juan Collado estuvo encarcelado desde julio de 2019 por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal.

El pasado 21 de septiembre, un juez dictó libertad condicional a Juan Collado, esposo de la actriz Yadhira Carrillo, de 50 años, por cuestiones de salud, pero deberá cumplir una serie de medidas preventivas como utilizar un brazalete electrónico, acudir a firmar periódicamente y no salir del país.

En una reciente entrevista ante medios de comunicación, Lety Calderón, de 55 años, compartió que sus hijos no pasarán las fiestas navideñas con su papá, Juan Collado Mocelo, con quien estuvo casado la querida actriz ocho años.

“Yo siempre he sido pro en las relaciones de pareja de que pase lo que pase en una pareja, a los hijos no se les debe de desamparar, ni económicamente ni emocionalmente... No, no se les ha solicitado en lo más mínimo, pero bueno, seguiremos como siempre desde hace 19 años, ellos conmigo, como siempre”.

“Carlo lo busca mucho, Luciano lo ha visto una o dos veces, pero ya, nada más. Mis hijos ya tienen 18 y 19, ya son mayores de edad. Yo sólo pedí estar la primera vez, para el primer impacto de volver a ver a su papá después de cuatro años, fue muy importante estar la primera vez”.

Lety Calderón disfrutó mucho el concierto de Luis Miguel | #Chismorreo pic.twitter.com/xPv9VodNqO — Chismorreo (@ChismorreoTv) December 11, 2023

También puedes ver:

Ana Araujo, ex de Pablo Lyle, se quita la ropa y posa en la cama para su novio Marco Lavin

Shanik Berman, llorando, le pide perdón de rodillas a Juan José Origel: VIDEO

Michelle Renaud desata rumores de embarazo tras casarse con Matías Novoa