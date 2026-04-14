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Leticia Calderón y Juan Collado: Reencuentro en Acapulco junto a sus dos hijos

Captamos a la actriz con su exmarido dejando atrás la polémica de su mediática ruptura.

Abril 13, 2026 • 
Nayib Canaán
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Leticia Calderón y Juan Collado

Getty Images, Hánzel Zárate

En una escena que refleja madurez y estabilidad familiar, la actriz Leticia Calderón y su expareja, el abogado Juan Collado, fueron vistos el pasado viernes 3 de abril compartiendo una cena en Acapulco en compañía de sus hijos, Luciano y Carlo.

TVyNovelas los captó en exclusiva durante este encuentro que deja ver la sólida relación de respeto que han construido tras su separación.

Lejos de los conflictos que marcaron el final de su relación sentimental, Calderón y Collado se mostraron relajados, cercanos y enfocados en disfrutar el momento familiar en el restaurante Praya.

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La reunión ocurre después de un periodo de distanciamiento y tras la liberación del abogado, lo que habría facilitado retomar la convivencia.

Durante años, la historia entre ambos estuvo rodeada de polémica, especialmente por las declaraciones de la actriz sobre una supuesta infidelidad de Collado con Yadhira Carrillo.

Yadhira Carrillo asegura que ella no le bajó el marido a Lety Calderón

Sin embargo, con el paso del tiempo, Calderón ha dejado claro que no guarda rencor y que ha optado por priorizar la estabilidad emocional de sus hijos.

Fuentes cercanas y declaraciones previas de la actriz coinciden en que la relación actual entre Calderón y Collado es amistosa y civilizada. Mantienen comunicación constante, principalmente por temas relacionados con sus hijos, incluyendo actividades académicas, vacaciones y momentos de convivencia como el reciente viaje a Acapulco.

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Juan Collado y Leticia Calderón

Hánzel Zárate

Aunque las imágenes podrían dar pie a especulaciones sobre una posible reconciliación amorosa, la propia actriz ha sido enfática en señalar que no existe interés en retomar la relación sentimental. Su postura es clara: han cerrado ese capítulo y hoy su vínculo se basa en el respeto y la colaboración como padres.

Este tipo de encuentros también evidencian un esfuerzo consciente por fortalecer el lazo paterno-filial. Collado ha retomado su papel en la vida de sus hijos, mientras Calderón ha facilitado esa cercanía, convencida de la importancia de la figura paterna.

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Nayib Canaán
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