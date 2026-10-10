Toñita sorprende al revelar que ya preparó los detalles DE SU FUNERAL tras estar en riesgo de muerte

“Sí sufrí a solas. Si me muriera yo no tengo cosas pendientes en esta vida”.

Toñita dejó a todos con la boca abierta al compartir que enfrentó problemas de salud que pusieron en riesgo su vida, hecho que la orilló no sólo a pensar en la muerte, sino también en dejar lista su última voluntad.

La cantante veracruzana habló sobre las complicaciones médicas que experimentó en el último año, mismas que incluyen alteraciones hormonales y una infección severa que afectó su coordinación y su capacidad para comunicarse.

“Se me descontroló mi TSH porque ya no tengo tiroides. Me daban todo lo contrario de taquicardia, empiezas a respirar muy poquito, no te llega oxígeno al cerebro y no podía hacer absolutamente nada”, dijo la intérprete al periodista Ernesto Buitrón.

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A este cuadro se sumó una fuerte infección en el oído que le afectó la coordinación y el habla, agravando aún más su estado.

En medio de la charla, Toñita reconoció que, aunque ahora se encuentra en tratamiento y estable, el proceso fue doloroso y lo enfrentó en soledad. “Sí sufrí a solas. Si me muriera yo no tengo cosas pendientes en esta vida”, reflexionó.

Fiel a su estilo, Toñita manifestó que ha pensado en cada detalle de su último adiós, y lo ha hecho con un toque de picardía. Entre risas, reveló su deseo de dejar una fotografía en 3D en la que aparezca cruzada de brazos, y que al pasar junto a ella, la imagen realice una seña traviesa.

Además, planea colocar una grabadora en su ataúd para sorprender a quienes la despidan con una voz en la noche: “¿quién eres tú?”. Con estas ocurrencias, la artista busca dejar una última sonrisa a quienes la acompañen en su adiós.

“Mis pertenencias que no son muchas, (son para) mi hija”, afirmó. Incluso dijo que ha pensado en detalles tan personales como dejar su teléfono a Güicho, su representante, para que gestione la información relevante. Sin embargo, confesó que su hija aún no sabe la magnitud de los problemas de salud que enfrentó, ya que evitó hablar del tema para no preocuparla.

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Finalmente, la cantante también aseguró que su fe le ha ayudado a afrontar los momentos difíciles y que ha reflexionado sobre la muerte sin dejar de lado su sentido del humor.