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Toñita destapa EL AMORÍO que vivió con Yahir: “Tuvimos nuestros queveres”; y asegura que duraron un año

Su excompañera en ‘La Academia’ no se guardó los detalles de los encuentros que sostuvieron.

Septiembre 02, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La cantante Toñita contó cómo protagonizó encuentros por un año con Yahir.

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“Anduve con Yahir, no como novios. Yo siempre he sido muy franca. Tuve mis queveres. Eso es muy diferente”.

Yahir y Toñita se conocieron en el reality de canto ‘La Academia’, en 2002, y tras su paso por dicho certamen mantuvieron un amorío que duró cerca de un año, según contó la propia cantante.

‘La Negra de Oro’ confirmó que tuvieron sus “queveres” aunque él lo niega.

La intérprete desveló todos los detalles de su aventura en medio del podcast ‘Tengo Testimonio’ de Jorge Lozano, donde explicó qué ocurrió entre ambos.

“Anduve con Yahir, no como novios. Yo siempre he sido muy franca. Tuve mis queveres. Eso es muy diferente. ¿Que si me llegué a enamorar de él? Sí. Y les voy a explicar por qué. Porque estábamos en un encierro y mi compañero, mientras que le coqueteaba a Nadia, que era mi otra compañera, también a la par andaba con una bailarina y ahí a la par también me andaba coqueteando, pero la producción quiso hacer ver que teníamos algo para hacerlo más grande antes que a Nadia, pero yo lo negué... porque yo sí tenía novio... y él merecía respeto públicamente. Aparte porque nadie veía nada y nosotros sabíamos qué rollo ahí”, expresó.

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La veracruzana indicó que sus encuentros con el actual habitante de ‘La Casa De Los Famosos México’ se dieron por más de un año.

Al tiempo, agregó que al convivir con el intérprete de ‘Alucinado’ descubrió que estaba saliendo con varias mujeres al mismo tiempo.

“El problema fue que al principio dije, pues bueno, es algún relajo, pero saliendo pues nos seguíamos buscando y él andaba con una, traía la novia que era la que nos vestía, aparte andaba con una güerita de la novela, que todo mundo pensaba que andaba con Martha Higareda, no andaba con Martha, andaba con la güerita, muy bonita, y andaba conmigo. Otra más yo no le sabía... Ahí me cayó el veinte”, manifestó.

Toñita también dijo de Yahir que no era “cualquier vato”, sino alguien que “estaba muy bien y que “está muy bien”.

La cantante de ‘De mí no te vas a burlar’ también respondió a las fans de Yahir que cuestionan sus declaraciones y aseguran que ella nunca tuvo algo con él. Toñita insistió que sí tuvo encuentros con el famoso exintegrante de ‘Juego de Voces’.

“Que las fans me dicen ‘no es cierto, te quedaste con las ganas’. Te quedaste con las ganas tú, mija, porque yo no. Mis huesitos sí pasaron por ahí. Es más, un día Nadia me dijo ‘me gustaría ser como tú’ porque ella es una niña de familia, bien portada, yo soy un demonio. Yo no me quedo con las ganas que es la diferencia”.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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NO TE VAYAS SIN LEER: Yahir habla con dolor del Alzhéimer que padece su mamá: “YA NO SE ACUERDA que canto”

Finalmente, Toñita aclaró que nunca ha buscado hablar mal de Yahir y reiteró que lo ama y lo considera su hermano.

“Yo decía Yahir es bien pir*jo, pero es mi manera de expresarme, no es que hable mal de él, amo a Yahir, amo a mi compañero, es mi hermano, tuve mis queveres, no tuve una relación con él de somos novios, pero mi hermano es loquillo”, concluyó.

Toñita Yahir
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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