Toñita exige justicia y revela que su viuda causó su muerte: “No voy a descansar hasta que pague”

“No voy a descansar hasta que la persona responsable pague por lo que hizo”.

La cantante originaria de Verazcruz, Toñita, asegura que vive uno de los momentos más difíciles de su vida, pues el pasado 6 de agosto, su padre, don Salvador Salazar, murió a consecuencia de una contusión cerebral. Aunque al principio pensaban que se trataba de un derrame, los médicos aclararon que el daño fue ocasionado por un golpe.

Inmediatamente, la familia comenzó a tener sospechas de que la pareja de su padre estuvo implicada y la acusan de negligencia.

Toñita relata que tras enterarse de que don Salvador estaba en una situación de salud grave, al llegar al hospital se enfrentó a la dolorosa noticia de su fallecimiento. Desde entonces, comenzó a indagar y al hallar inconsciencias decidió proceder legalmente contra la viuda de su padre.

El padre de Toñita presentó complicaciones de salud varias horas antes de recibir atención médica, debido a que la esposa de su padre no autorizó el ingreso inmediato al hospital. Esta situación fue vital para el deterioro de su estado, según relató la cantante.

La intérprete también aseguró que la pareja de don Salvador buscaba beneficios económicos relacionados con seguros y pensiones, lo que refuerza sus sospechas sobre un posible interés detrás de la relación. Por ello, junto con sus hermanos, interpuso una denuncia por homicidio y maltrato a un adulto mayor.

‘La negra de oro’ afirma que su prioridad no son los bienes de su padre, sino esclarecer las causas de su muerte. “No voy a descansar hasta que la persona responsable pague por lo que hizo”, destacó.

Las autoridades de Tantoyuca y Poza Rica ya investigan el caso y han abierto una carpeta de investigación para determinar responsabilidades. Mientras tanto, la intérprete de ‘De mí no te vas a burlar’ pide respeto y apoyo en este proceso que, asegura, busca honrar la memoria de su padre.

Don Salvador le llevaba más de 40 años a su pareja, motivo por el que ToñitaToñita afirmó que había otros intereses en la relación Además, recordó que en vida, lastimó mucho a su madre, a ella y sus hermanos, por lo que había una distancia.

Las diferencias entre Toñita y su padre habrían orillado a la cantante a expresarle que no quería tratarlo jamás, aún así si, en ese camino, él pudiera perder la vida, sin embargo, la famosa no fue capaz de cumplir su promesa y cuando su padre se encontraba al borde de la muerte, se presentó ante la cama del hospital donde estaba para mostrarle su apoyo.

“Mi papá, de caminar, de estar bien, estaba tirado en una cama, en una choza, sin piso, desnutrido, esta persona no le daba de comer, no lo alimentaba, los vecinos dicen que gritaba y pedía ayuda: ‘denme de comer’, algunos me dijeron que llegó a comer hasta comida para perro”, indicó.

La veracruzana recuerda de su padre siempre estuvo en situaciones de conflicto, pues afirma que ella misma leyó los mensajes donde, la suegra de su papá lo llamaba “amor”, como si ella, aparte de su hija, entablara una relación amorosa con don Salvador.

Detalló que, en ese mensaje, la señora le pedía que dejara sin pensión a su hija y, mejor, se la entregase a ella, quien lo cuidaba más que cualquier otra persona.